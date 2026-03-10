İSTANBUL 16°C / 4°C
10 Mart 2026 Salı
  Bölgede tansiyon yükseliyor... Hizbullah'tan Suriye'ye topçu saldırısı
Dünya

Bölgede tansiyon yükseliyor... Hizbullah'tan Suriye'ye topçu saldırısı

Hizbullah'ın Lübnan topraklarından, başkent Şam'ın güneybatısındaki Sergaya beldesinin çevresindeki Suriye ordusu mevzilerine topçu saldırısı düzenlediği bildirildi.

AA10 Mart 2026 Salı 02:49
Bölgede tansiyon yükseliyor... Hizbullah'tan Suriye'ye topçu saldırısı
ABONE OL

Suriye resmi ajansı SANA'ya bilgi veren Ordunun Operasyonlar Komutanlığı, Hizbullah'ın Lübnan topraklarından Sergaya beldesi çevresindeki Suriye ordusu noktalarına topçu saldırısı gerçekleştirdiğini belirtti.

Komutanlık, Hizbullah'ın sınır bölgesine takviye birlikler gönderdiğini ve Suriye ordusunun da oluşan durumu değerlendirdiğini kaydetti.

Saldırının ardından Suriye ordusunun Lübnan ordusu ile iletişime geçtiği ve Suriye topraklarına yönelik herhangi bir saldırıya karşı gerekli adımların atılacağı vurgulandı.

Popüler Haberler
