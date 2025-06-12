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Dünya

Bölgede tansiyon yükseliyor... Üçüncü gecede Kuzey İrlanda yangınla sarsıldı!

Kuzey İrlanda'da üst üste üçüncü gece süren şiddet olaylarında maskeli gençler bir eğlence merkezini ateşe verdi. Olaylar bölgedeki diğer kasabalara da yayılmaya başladı.

IHA12 Haziran 2025 Perşembe 13:20 - Güncelleme:
Bölgede tansiyon yükseliyor... Üçüncü gecede Kuzey İrlanda yangınla sarsıldı!
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Kuzey İrlanda'nın üst üste üçüncü gece yaşanan şiddet olaylarında maskeli gençler bir eğlence merkezini ateşe verdi.

ŞİDDET OLAYLARI DİĞER KASABALARA SIÇRADI

Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'a yaklaşık 45 kilometre uzaklıktaki Ballymena kasabasında hafta sonu bir kız çocuğuna cinsel saldırıda bulundukları iddiasıyla iki kişinin yargılandığı davanın ardından pazartesi akşamı sokaklarda başlayan karışıklık 3. günde devam etti. Ballymena kasabasında göçmenlerin evlerini hedef alan göstericiler polise bir kez daha yabancı madde, taş ve molotof kokteyli attı. Polis kalabalığı dağıtmak için tazyikli su, köpekler ve coplarla karşılık verdi. Şiddet olayları diğer kasabalara da sıçradı. Larne kasabasında bir eğlence merkezi, maskeli grup tarafından ateşe verildi. Tesis, hafta başında Ballymena'da yaşanan olayların ardından göçmenlerin geçici barınma merkezi olarak kullanılıyordu.

Cinsel saldırı olayının ardından sokaklara dökülen maskeli gençler, göçmenlerin evlerini hedef alarak ateşe vermişti.

SOKAKLARI KARIŞTIRAN CİNSEL SALDIRI OLAYI

Pazartesi günü 14 yaşındaki 2 çocuk, hafta sonu bir kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla mahkemeye çıkarılmıştı. İrlanda medyası saldırgan çocukların Rumen olduğunu aktarmıştı. İki çocuğun suçlamayı reddettiği, 2 Temmuz'a kadar gözaltında tutulacakları belirtilmişti.

  • kuzey irlanda
  • eğlence merkezi
  • yangın
  • şiddet olayları

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