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Dünya

Bölgede tansiyonu artıracak hamle: GKRY ile İsrail arasında işbirliği

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) İsrail yapımı Demir Kubbe hava savunma sisteminin ilk partisini teslim aldığı belirtildi. Bu işbirliğinin bölgede tansiyonu artıracağı belirtilirken Rum Yönetimi'nin ise barış çağrıları ile çelişkiye düştüğüne dikkat çekildi.

IHA4 Aralık 2024 Çarşamba 14:48 - Güncelleme:
Bölgede tansiyonu artıracak hamle: GKRY ile İsrail arasında işbirliği
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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) silahlanma faaliyetleri sürüyor. Yerel medya, Güney Kıbrıs'ın İsrail yapımı Demir Kubbe hava savunma sisteminin ilk partisini teslim aldığını duyurdu. Güney Kıbrıs yönetimi daha önce Demir Kubbe siparişinin, eski Rus yapımı TOR ve BUK hava savunma sistemlerinin yerini alması için yapılan bir modernizasyon çabası olduğunu savunurken, ABD'nin Güney Kıbrıs'a silah ambargosunu kaldırma kararını uzatması ve Batılı ülkelerle geliştirilen askeri iş birliği GKRY'nin silahlanma faaliyetlerini arttırıyor.

"RUM TARAFI BÖLGEDEKİ TANSİYONU ARTIRIYOR"

Kuzey Kıbrıs Rum Yönetimi (KKTC) adanın güneyindeki silahlanma hamlesini, Kıbrıs sorununu çözmek için sürdürülen "diplomatik çabaları baltalayan bir girişim" olarak değerlendiriyor. İsrail ile ortak tatbikatlar düzenlenmesi ve F-16 savaş uçaklarına karşı sistemlerin test edilmesi, Güney Kıbrıs'ın yalnızca savunma değil, bölgesel üstünlük sağlamayı hedeflediğini ortaya koyuyor. KKTC'li yetkililer, söz konusu hamlenin Rum tarafının barış söylemlerini çelişkiye düşürdüğünü ve bölgedeki tansiyonu artırdığını belirtiyor.

RUM YÖNETİMİ SAVAŞ HELİKOPTERİ VE YENİ TANKLAR DA BEKLİYOR

Güney Kıbrıs'ın Fransa'dan da savaş helikopterlerin yakın zamanda teslim alması beklenirken, Rus T-80 tanklarının yerine yeni tankların satın alınmasına yönelik prosedürler de sürüyor.

  • Güney Kıbrıs Rum Yönetimi
  • GKRY
  • israil
  • demir kubbe

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