27 Nisan 2021 Salı 14:23 - Güncelleme: 27 Nisan 2021 Salı 14:27

Crans-Montana sürecinin çöküşünün ardından en geniş kapsamlı 5 artı Birleşmiş Milletler (BM) Kıbrıs Toplantısı İsviçre'nin Cenevre kentinde başladı.

3 gün sürmesi planlanan toplantıda Türkiye'yi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil ediyor.

Tüm dünyanın gözü burada! Kritik toplantı başlıyor

"CENEVRE SADECE İSTİKŞAFİ BİR TOPLANTI"

TRT Haber'e süreci değerlendiren Kıbrıs İlim Üniversitesi'nden Profesör Doktor Ata Atun, bunun bir müzakere süreci olmadığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Cenevre müzakere süreci değil. Cenevre sadece istikşafi bir toplantı. Bu toplantı sadece yoklama toplantısı. Taraflar ne düşünüyor, garantörler ne düşünüyor ne müzakere olur mu olmaz mı toplantısı."

"EGEMEN EŞİTLİK TEMELİNDE, İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM ZEMİNİNDE"

Kıbrıs Türk tarafı, toplantıya Türkiye Cumhuriyeti ile tam mutabakat içinde, yeni bir vizyonla katılıyor. Bu yeni vizyon "Egemen eşitlik temelinde, iki devletli çözüm zemininde" müzakere masasına oturulması anlamına geliyor.

Prof. Dr. Atun, "53 yıldır federasyon görüşmeleri sonuçlanmadı. Rumlar asla Türkleri ortak istemiyor. Bu nedenle 'Adada iki devlet kurulması en net çözüm olacaktır' açıklamalarını yapmışlardı" dedi.

Atun, Rumların 2004 yılında Annan Planı'na "hayır" demesinin, Türklerle bir ortaklığa gitmek istemediklerinin en büyük delili olduğunu vurguladı.

Rum kesimi ise federasyonda ısrarcı.