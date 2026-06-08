İSTANBUL 28°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Haziran 2026 Pazartesi / 23 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,108
  • EURO
    53,2293
  • ALTIN
    6396.16
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Bölgede yüksek gerilim! Yemen'deki Husilerden İsrail'e misilleme
Dünya

Bölgede yüksek gerilim! Yemen'deki Husilerden İsrail'e misilleme

Yemen'deki Husiler (Ensarullah Hareketi), İran'a yönelik saldırıların ardından İsrail'e balistik füze fırlatırken, İsrail ordusu ülkenin çeşitli bölgelerinde sirenlerin devreye girdiğini ve füzenin hava savunma sistemlerince engellendiğini duyurdu.

AA8 Haziran 2026 Pazartesi 06:38 - Güncelleme:
Bölgede yüksek gerilim! Yemen'deki Husilerden İsrail'e misilleme
ABONE OL

İsrail ordusunun, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Yemen'den bir füze fırlatıldığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, füze nedeniyle İsrail'in orta kesimlerindeki geniş bölgelerde ve gasbedilen Filistin toprakları üzerindeki yasa dışı yerleşim yerlerinde alarm verildiği kaydedildi.

Ordudan yapılan diğer açıklamada ise Yemen'den fırlatılan füzenin hava savunma sistemleri tarafından engellendiği duyuruldu.

İsrail basınında yer alan haberlerde, füzenin tespit edilmesinin ardından Tel Aviv başta olmak üzere ülkenin orta kesimlerinde, güney bölgelerinde ve gasbedilen Filistin toprakları üzerindeki yasa dışı yerleşim yerlerinde sirenlerin çaldığı aktarıldı.

Bu saldırının, ABD ile Yemen'deki Husiler (Ensarullah Hareketi) arasında 8 Nisan'da varılan ateşkesin ardından Husilerin İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği ilk füze saldırısı olduğu belirtiliyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Elazığ'da karga paniği: Kaçarken taklalar attı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.