Bölgede yüksek tansiyon! Çok sert tepki: ABD aklından dahi geçirmemeli

Çin Dışişleri BakanI Vang Yi, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaretini kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Vang, Pelosi'nin, Çin'in tüm uyarı ve protestoları rağmen gerçekleştirdiği ziyaretin, Çin'in egemenliğini kötü niyetle ihlal eden bilinçli bir siyasi provokasyon olduğunu savundu.

Ziyaretin Çin halkında öfkeye yol açtığını vurgulayan Vang, "(Pelosi'nin ziyareti) Bir kez daha kanıtlıyor ki, bazı ABD'li politikacılar Çin-ABD ilişkilerinde 'sorunları yaratan', ABD ise Tayvan Boğazı'ndaki barışın ve bölgesel istikrarın 'en büyük yok edicisi' haline gelmiştir." ifadesini kullandı.

Vang, "tek Çin" ilkesinin uluslararası ilişkileri yöneten temel normu ve İkinci Dünya Savaşı sonrası uluslararası düzenin ana unsurlarından biri olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:



"ABD, Çin'in yeniden birleşmesini engellemeyi aklından dahi geçirmemeli. Tayvan Çin'in parçasıdır, Çin'in yeniden bütünleşmesi zamanın eğilimi ve tarihin varacağı kaçınılmaz sonuçtur. Çin, Tayvan'ın bağımsızlığını savunan güçlere ve dış müdahalelere asla ödün vermeyecektir."

Tayvan sorunun Çin'in zayıf ve kargaşa içinde olduğu bir dönemin ürünü olduğu ve ulusal canlanmayla birlikte sona ereceğini ifade eden Vang, "ABD, Tayvan'ın bağımsızlığını savunan güçleri ne kadar desteklerse desteklesin, çabası boşuna olacaktır. Başka ülkelerin iç işlerine karışmasının meşum kayıtlarına daha fazla sayfa eklemekten başka işe yaramayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

TAYVAN LİDERİ TSAİ, ADAYI ZİYARET EDEN PELOSİ'YE ŞEREF MADALYASI VERDİ

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye Tayvan'ı ziyaretinde, ada otoriteleri tarafından "Şeref Madalyası" tevdi edildi.

Pelosi, ziyareti kapsamında, bu sabah beraberindeki 5 kişilik kongre heyetiyle Tayvan lideri Tsai Ing-wen ile bir araya geldi.

Tsai, görüşmede, Pelosi'ye, Tayvan'daki hükümetin devamı olduğunu öne sürdüğü Çin Cumhuriyeti'nin "Uğurlu Bulutlar Düzeni" adı verilen şeref madalyası ve özel şeridini takdim etti.

Tayvan lideri, Pelosi ve heyetine kritik bir dönemde Tayvan'ın yayında olduklarını somut olarak gösterdikleri ve ABD'nin Tayvan'ın kendini savunmasına desteğini ifade ettikleri için teşekkür etti.

Tayvan'ın Çin'in artan askeri tehditlerine boyun eğmeyeceğini vurgulayan Tsai, "Ülkemizin egemenliğini kararlılıkla koruyacak, aynı zamanda demokrasi adına hattı müdafaayı sürdüreceğiz." dedi.

Pelosi de Kongre adına kendisine tevdi edilen onur için Tsai'ye teşekkür ederken, "ABD'nin Tayvan ile dayanışması hayatidir. Tayvan'da ve dünyanın geri kalanında demokrasiyi koruma kararlılığımız değişmemiştir. Ziyaretimiz, ABD'nin Tayvan'a destek sözünü terk etmediğini açıkça göstermiştir." dedi.

ÇİN ULUSAL HALK KONGRESİNDEN, PELOSİ'NİN TAYVAN ZİYARETİNE KINAMA

Çin'de yasama organı işlevi gören Ulusal Halk Kongresi (ÇUHK), ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaretini kınadı.

ÇUHK Daimi Komitesinden yapılan açıklamada, ziyaretin Çin'in egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün ihlali olduğu vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Çin'in tüm muhalefetine ve protestolarına rağmen, 2 Ağustos'ta Tayvan'ı ziyaret etti. Bu davranış, tek Çin ilkesinin ve Çin-ABD ilişkilerinin temelini oluşturan Üç Ortak Bildiri'deki taahhütlerini ihlal etmiş, Çin'in egemenliğini ve toprak bütünlüğünü, Çin-ABD ilişkilerinin siyasi temelini zedelemiş, Tayvan'ın bağımsızlığını savunan ayrılıkçı güçlere yanlış mesaj vermiştir. Çin meclisi, bu davranışı kabul edemez ve güçlü şekilde kınar."

Anayasal sistemde "güçler birliği" ilkesinin geçerli olduğu Çin'de yasama organı işlevi gören ÇUHK'yı, diğer kurumlar gibi ülkeyi yöneten Çin Komünist Partisi şekillendiriyor. Genel Kurul toplantısı yılda bir kez yapılan meclisin olağan yasama faaliyeti 150 kişilik Daimi Komite tarafından yürütülüyor.

NE OLMUŞTU?

Çin Dışişleri Bakanlığı, dün gece Pelosi'nin uçağının Tayvan'a inmesinin hemen ardından yaptığı açıklamada, ziyareti kınadığını bildirmişti.

Dışileri Bakanlığı, ayrıca ABD'nin Pekin Büyükelçisi Nicholas Burns'u bakanlığa çağırarak Washington yönetimini protesto etmişti.

Çin Savunma Bakanlığı da ada çevresinde "bir dizi askeri tatbikat" düzenleyeceğini duyurmuştu.

- NİSANDA PLANLANAN ZİYARET İPTAL EDİLMİŞTİ

82 yaşındaki Pelosi'nin nisanda Tayvan'a yapmayı planladığı ziyaret, Kovid-19'a yakalandığı gerekçesiyle iptal edilmişti.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, o günlerde Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaretinin "tek Çin" ilkesinin tanımladığı "kırmızı çizginin aşılması" anlamına geleceği uyarısında bulunmuştu.

Pelosi, 25 yıl aradan sonra Ada'yı ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı oldu. Daha önce 1997'de Newt Gingrich, bu görevi yürütürken Tayvan'ı ziyaret etmişti.