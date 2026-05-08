İran'da Bender Abbas kenti yakınlarında ve Keşm Adası'nda patlama sesleri duyuldu. İran ordusunun, Hürmüz'den geçmeye çalışan 3 Amerikan destroyerine ateş açtığı ifade edildi. İran'dan "ABD ateşkesi ihlal etti.", Amerika'dan ise "Saldırılara meşru müdafaa kapsamında cevap verdik, gerilimi tırmandırma niyetinde değiliz." açıklaması geldi.

ABD BAŞKANI TRUMP'TAN "İRAN'LA ANLAŞMA HER AN OLABİLİR" YORUMU

ABD Başkanı Trump, Washington Anıtı'nın yakınında bulunan bir süs havuzunda devam eden yenileme çalışmalarını inceledikten sonra basın mensuplarına İran gündemini değerlendirdi.

Trump, Amerikan ordusunun İran'a ait iki yere düzenlediği hava saldırılarına rağmen Tahran yönetimi ile görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

İran'la anlaşmanın yakın olup olmadığı sorusuna, "Bu her an olabilir. Belki de olmaz, ama her an olabilir. Onların bu anlaşmayı benden daha çok istediğine inanıyorum." diye yanıt veren Trump, anlaşmaya yakın oldukları mesajını verdi.

Trump, Tahran'a bir an önce anlaşmaya imza atması çağrısında bulunarak, "Anlaşmayı çabucak imzalasalar iyi olur. Eğer imzalanmazsa, çok acı çekecekler." diye konuştu.

Hürmüz Boğazı'ndan geçen 2 ABD destroyerine İran'ın saldırı düzenlediğini ancak bu saldırılarda destroyerlerinin hiç hasar almadığını dile getiren Trump, "Onlar bize ateş ediyordu, biz de onlara karşılık verdik." ifadesini kullandı.

Trump, İran'la ilgili temel beklentisinin "İran'ın nükleer silaha sahip olmaması" olduğunu, İranlıların da aslında bunu kabul ettiklerini ancak henüz anlaşmaya imza atmadıklarını savunarak, "Onlara nükleer silaha sahip olma hakkı vermeyeceğiz, bunun şansı sıfır ve onlar da bunu biliyorlar ve bunu kabul ettiler. Bakalım imzalamaya istekli olacaklar mı?" şeklinde konuştu.

- ÖZGÜRLÜK PROJESİ'Nİ NEDEN ASKIYA ALDIĞINI AÇIKLADI

Trump, Hürmüz Boğazı'ndan ticari gemilerin geçişine yönelik "Özgürlük Projesini" neden pazartesi başlatıp 36 saat sonra durdurduğunu da anlattı.

O süreçte Pakistan'ın kendilerine "müzakereler devam ederken bu tür bir operasyonun fayda getirmeyeceğini" ifade ettiğine değinen Trump, şunları kaydetti:

"Mareşal (Asım Munir) ve Başbakan (Şahbaz Şerif) bizden bunu yapmamamızı istediler. Gerekirse bunu yapmaya geri döneriz. Ancak onlar, müzakereler sırasında bizden bunu yapmamamızı istediler."

İŞTE ABD/İSRAİL-İRAN SAVAŞINDA DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR:

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ülkeye yönelik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları nedeniyle hava savunma sistemlerinin devreye girerek müdahale ettiğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yaşanan son askeri gerilime rağmen "ateşkesin devam ettiğini" ve "hala yürürlükte olduğunu" belirterek, ABD'nin saldırılarını "Sadece ufak bir dokunuş" olarak niteledi.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesine ait 3 savaş gemisinin ateş altına alınmalarına rağmen Hürmüz Boğazı'ndan başarılı bir şekilde geçtiğini, ancak ABD misillemelerinin İran'a büyük zarar verdiğini belirterek, "İran hızlıca bir anlaşma imzalamazsa, tıpkı bugün onları tekrar alt ettiğimiz gibi, gelecekte de çok daha sert ve şiddetli bir şekilde alt edeceğiz" uyarısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, "Hürmüz Boğazı'ndan geçerek Umman Körfezi'ne doğru ilerlerken İran'ın herhangi bir tahrik olmadan saldırdığı" açıklanan donanma unsurlarına ilişkin, "Üç muhrip gemi de hasar görmedi ancak İranlı saldırganlara büyük zarar verildi." ifadesini kullandı.

ABD ordusu, 7 Mayıs'ta Hürmüz Boğazı'ndan Umman Körfezi'ne geçen savaş gemilerinin İran'ın sebepsiz saldırılarına uğradığını ve meşru müdafaa kapsamında bu saldırılara yanıt verilerek İran'a ait bazı askeri tesislerin vurulduğunu duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari, ABD'nin ateşkesi ihlal ederek İran'a ait gemileri ve bazı sivil bölgeleri hedef aldığını açıklayarak, "İran, her türlü saldırı ve ihlale hiçbir tereddüt göstermeden güçlü ve yıkıcı şekilde karşılık verecektir" dedi.

İran basını, Hürmüz Boğazı yakınlarında 3 ABD savaş gemisinin İran Deniz Kuvvetleri'nin saldırısının hedefi olduğunu duyurdu. Haberde, saldırının füze ve kamikaze İHA'larıyla gerçekleştirildiği belirtilirken, ABD'ye ait savaş gemilerinin Umman Denizi'ne doğru geri çekildiği aktarıldı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ABD donanma unsurlarına "herhangi bir tahrik olmadan" saldırılar düzenlediğini ve bu saldırılara "savunma amaçlı" karşılık verdiklerini iddia etti.

İran Silahlı Kuvvetlerinin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari, ABD ordusunun ateşkesi ihlal ederek bir İran petrol tankerine saldırdığını belirtti.

00:18 İran deniz kuvvetlerinin Hürmüz Boğazı'nda 3 ABD savaş gemisine saldırı düzenlediği bildirildi.

00:16 İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Amir Said İravani, ABD ve Bahreyn'in Hürmüz Boğazı'na yönelik hazırladığı Güvenlik Konseyi karar taslağının "siyasi" olduğunu iddia ederek onaylanmaması çağrısında bulundu.