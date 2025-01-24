Bölgedeki askeri gücümüz tedirgin etti! Türkiye İran'dan çok daha büyük bir tehlikeli

Orta Doğu'da değişen dengelere vurgu yapan İsrail basını, Türkiye'nin bölgede yükselen bir güç olarak yıldızının her zamankinden daha fazla parladığını bildirdi. İsrail merkezli yayın yapan bir internet sitesinde yer alan haberde, İran'ın, nükleer hırsları, vekil gruplara verdiği askeri destek ve İsrail karşıtı söylemleri nedeniyle uzun zamandır İsrail'in en tehlikeli düşmanı olarak kabul edildiğini, daha yakından bir inceleme yapıldığında ise Türkiye'nin İsrail'in güvenliği için daha da büyük bir tehdit oluşturduğunu bildirdi.

Türkiye'nin bölgede etkisinin arttığına gönderme yapılan haberde, Ankara'nın gücünün artmasının İsrail'in istikrarına doğrudan tehdit oluşturduğu ifade edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin mevcut bölgesel düzene karşı çıktığı dile getirilen haberde, Ankara'nın sıklıkla İsrail'in çıkarlarıyla çatışan politikalar benimsediği vurgulandı.

MISIR DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Türkiye'nin Müslüman Kardeşler ile olan ilişkisine vurgu yapılan haberde, eski Mısır yönetiminin İsrail'in varlığına düşmanca yaklaşımlar sergilediğinin altı çizildi. Haberde, özellikle son on yılda, Cumhurbaşkanı Erdoğan yönetimindeki Türkiye'nin, Mısır, Libya ve Suriye gibi İsrail için hayati ülkelerde etkisini artırdığı aktarılarak bu durumun İsrail çıkarlarını doğrudan baltaladığı belirtildi.

TÜRKİYE'NİN SURİYE'DEKİ ASKERİ VARLIĞI

Haberde ayrıca Türkiye'nin Suriye gibi önemli çatışma bölgelerindeki büyüyen askeri varlığının İsrail için doğrudan bir güvenlik tehdidi oluşturduğu ifade edildi. Beşşar Esed rejiminin düşmesinin İsrail için önemli sonuçlar doğurduğu aktarılan haberde, Suriye iç savaşının başlangıçta İsrail çıkarlarına uzak görünse de, Türkiye destekli güçlerin kuzey Suriye'deki varlığının artması ve bu ülkedeki terör örgütlerine yönelik başarılı operasyonların tekrarlanmasının, İsrail'in kuzeydoğu sınırına etki ettiği vurgulandı.

İRAN'DAN ÇOK DAHA BÜYÜK TEHDİT

İran'ın Suriye'de askeri üsler kurması ve Hizbullah ve doğrudan tehdit oluşturan diğer milislere silah sağlamasının İsrail için endişeli, ancak Türkiye'nin Suriye'deki büyüyen rolünün ise Tel Aviv için farklı bir tür zorluk sunduğu ifade edildi. Haberde, İran güçlerinin genellikle düşman olarak görülse de, Türk güçlerinin 'daha öngörülemez bir tehdit' olarak kabul edildiği belirtildi.

KUZEY AFRİKA VE AKDENİZ VURGUSU

Ayrıca, Türkiye'nin Libya iç savaşında Ulusal Birlik Hükümeti'ni desteklediği ve ülkedeki askeri varlığının İsrail'de endişelere yol açtığı vurgulandı. Türkiye'nin Kuzey Afrika'da kalıcı bir askeri üs kurma olasılığının, Kuzey Afrika'nın Avrupa'ya yakınlığı ve İsrail'in kendi sınırları göz önüne alındığında yeni bir cephe yaratacağı ifade edildi. Böyle bir adımın Türkiye'nin, İsrail'in gaz arama gibi kritik ekonomik ve askeri çıkarlarının bulunduğu Akdeniz'de Tel Aviv için büyük sorun teşkil edeceği dile getirildi.

Türkiye'nin artan gücü göz önüne alındığında, İsrail'in bölgedeki stratejik duruşunun yeniden gözden geçirilmesi gerektiği tavsiyesinde bulunulan haberde, nükleer programı ve askeri üslenme nedeniyle İran birincil odak noktası olmaya devam ederken, İsrail'in ayrıca Türkiye'nin meydan okumalarını da hesaba katması gerektiği ifade edildi.