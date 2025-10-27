İSTANBUL 27°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ekim 2025 Pazartesi / 6 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,974
  • EURO
    48,8788
  • ALTIN
    5494.31
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Bölgedeki askeri yığınak artıyor! Açık açık tehdit etti: Maduro'nun günleri sayılı
Dünya

Bölgedeki askeri yığınak artıyor! Açık açık tehdit etti: Maduro'nun günleri sayılı

ABD'li Senatör Rick Scott, Venezuela lideri Nicolas Maduro'nun iktidarını hedef aldı. Scott, Maduro'nun ülkesini bir an önce terk etmesi gerektiğini belirterek, 'Günleri sayılı.' dedi.

AA27 Ekim 2025 Pazartesi 10:12 - Güncelleme:
Bölgedeki askeri yığınak artıyor! Açık açık tehdit etti: Maduro'nun günleri sayılı
ABONE OL

ABD'li Senatör Rick Scott, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ülkesini bir an önce terk etmesi gerektiğini savunarak, "Günleri sayılı." dedi.

Cumhuriyetçi Senatör Scott, CBS News kanalına verdiği mülakatta Maduro hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"Ben Maduro olsaydım hemen şu anda Rusya ya da Çin'e giderdim." diye konuşan Scott, yakın zamanda içerden ya da dışarıdan Venezuela'da bir şeyler olacağını tahmin ettiğini belirtti. Scott, Maduro için "Günleri sayılı." ifadesini kullandı.

ABD'nin işgal planı olup olmadığının sorulması üzerine Scott, bunu beklemediğini, böyle bir şey olursa da çok şaşıracağını söyledi.

Scott, Maduro'nun iktidardan düşmesinin Küba için de "bir son" olacağını kaydederek, "Amerika, Güney Yarımkürenin bakımını üstlenir." şeklinde konuştu.

- KARAYİPLER'DEKİ HAREKETLİLİK

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle, Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan bir deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri "uyuşturucu kaçakçılığı" gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, yapılan saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.

- ABD'NİN BÖLGEDEKİ ASKERİ YIĞINAĞI ARTIYOR

Yaz sonundan bu yana ABD, Gerald R. Ford uçak gemisi, 3 Arleigh Burke sınıfı destroyer, 3 amfibi saldırı gemisi, bir kruvazör ve bir kıyı savaş gemisi dahil olmak üzere bölgeye 8 savaş gemisi konuşlandırdı.

Bu gemiler, deniz piyadeleri, insansız hava araçları, uçaklar ve Sahil Güvenlik birimleri tarafından destekleniyor.

Aynı operasyon bölgesinde, çok sayıda F-35 ve diğer savaş uçakları da görev yapıyor.

  • askeri yığınak
  • askeri bölge
  • askeri hareketlilik

ÖNERİLEN VİDEO

Edremit canisinin uzman çavuşu şehit ettiği anlar ortaya çıktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.