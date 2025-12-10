İSTANBUL 13°C / 8°C
Dünya

Bölgedeki gerilim doğal gaz endişesini artırdı: Körfez'den ''çekilin'' çağrısı

Suudi Arabistan, Yemen'in doğusunda artan gerilimi durdurmak için Güney Geçiş Konseyi güçlerinin Hadramevt ve Mehre'den tamamen çekilmesini talep ederek bölgedeki çatışmaların sona ermesini istedi. Öte yandan Yemenli petrol şirketi PetroMasila, Hadramevt Kabileleri İttifakı'nın şirketin Mukella kentinin doğusundaki tesislerini ele geçirmesi nedeniyle 1 Aralık'ta üretimin tamamen durduğunu açıklamıştı.

10 Aralık 2025 Çarşamba 18:21
Bölgedeki gerilim doğal gaz endişesini artırdı: Körfez'den ''çekilin'' çağrısı
Yemen medyasında yayımlanan haberlere göre, Suudi Arabistan Hadramevt Heyeti Başkanı Tümgeneral Muhammed el-Kahtani, Hadramevt'teki kanaat önderleriyle bir araya geldi.

Kahtani, Suudi Arabistan'ın Hadramevt'e yönelik tutumunun "gerilimin azaltılması ve çatışmanın sonlandırılması" odaklı olduğunu söyledi.

Suudi Arabistan ile BAE'nin Yemen'de kapsamlı barış için çaba gösterdiklerini savunan Kahtani, "Suudi Arabistan, GGK'ya bağlı tüm güçlerin Hadramevt ve Mehre'den çekilmesini istiyor." ifadesini kullandı.

Hadramevt'in kaldıramayacağı yeni çatışmalara dahil edilmesini reddettiklerini aktaran Kahtani, Hadramevt toplumunun barışçıl olduğunu ve bölgenin çatışma alanı olmadığını vurguladı.

Kahtani, Hadramevt ve Mehre'deki kampların güvenliğinin Vatan Kalkanı Güçleri'ne verilmesini desteklediklerini kaydetti.

Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasında yıllardır süren iç savaş için bölgesel ve uluslararası barış girişimleri başarısız olurken, ülkenin güneyinde son günlerde bölünme endişesi yaratan güvenlik gelişmeleri yaşandı.

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, GGK'yi "güvenlik ve askeri karar alma birliğine doğrudan tehdit oluşturan tek taraflı eylemlerde bulunmakla" suçlamış ve uluslararası topluma GGK güçlerinin Hadramevt ve Mehre'den çekilmesi için baskı yapma çağrısında bulunmuştu.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg de Hadramevt ve Mehre'de taraflara diyalog yoluyla gerilimi azaltma çağrısı yapmıştı.

Hadramevt Kabileleri İttifakı ile GGK güçleri arasında 5 Aralık'ta, Suudi Arabistan öncülüğünde birkaç gün önce varılan ateşkes anlaşmasını ihlal eden çatışmalar çıkmış, her iki taraftan da 10 kişi hayatını kaybetmişti.

GGK Başkanı Aydarus ez-Zübeydi, geçici başkent Aden'de düzenlediği toplantıda, Güney Silahlı Kuvvetleri'nin Mehre vilayetini ele geçirdiğini söylemişti.

GGK'nın, 4 Aralık'ta da ülkenin doğusunda bulunan petrol zengini Hadramevt vilayetindeki en önemli bölgeler, hayati öneme sahip kentler ve petrol sahalarının kontrolünü ele geçirdiği bildirilmişti.

Yemenli petrol şirketi PetroMasila, Hadramevt Kabileleri İttifakı'nın şirketin Mukella kentinin doğusundaki tesislerini ele geçirmesi nedeniyle 1 Aralık'ta üretimin tamamen durduğunu açıklamıştı.

Günlük 10 bin varil üretim kapasitesine sahip PetroMasila, 75 megavat kapasiteli bir doğal gaz santralini de işletiyor.

Yemen'de 2013 yılında kurulan ve vilayet için özerklik talep eden Hadramevt Kabileleri İttifakı, Güney Geçiş Konseyi'ne de Yemen hükümetine de bağlı olmayan yerel güçlerden oluşuyor.

