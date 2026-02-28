İSTANBUL 8°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Şubat 2026 Cumartesi / 13 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,9493
  • EURO
    51,9846
  • ALTIN
    7435.91
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Bölgedeki gerilim Rusya'yı harekete geçirdi: Putin'den acil toplantı
Dünya

Bölgedeki gerilim Rusya'yı harekete geçirdi: Putin'den acil toplantı

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası Orta Doğu'da tansiyon yükselirken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gelişmeleri değerlendirmek üzere Güvenlik Konseyi üyeleriyle acil toplantı yaptı.

IHA28 Şubat 2026 Cumartesi 19:53 - Güncelleme:
Bölgedeki gerilim Rusya'yı harekete geçirdi: Putin'den acil toplantı
ABONE OL

ABD ve İsrail'in sabah saatlerinde İran'a başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri Orta Doğu'da gerilimi arttırdı. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada Rusya'nın İran'a desteğini yinelenirken akşam saatlerinde ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Güvenlik Konseyi üyeleri ile acil toplantı gerçekleştirdi. Toplantının detayları ile ilgili bilgi verilmezken Kremlin Sarayı tarafından yapılan açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi daimi üyeleriyle video konferans formatında bir toplantı düzenledi. Toplantıda, İran çevresinde gelişen durum görüşüldü" ifadeleri kullanıldı.

LAVROV, İRANLI MEVKİDAŞINI ARADI

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Arakçi, İran nükleer programı ile ilgili durumu barışçıl çözüme kavuşturmaya yönelik müzakereleri bir kez daha sekteye uğratan ABD-İsrail saldırganlığını püskürtmek için İran yönetiminin attığı adımlar hakkında bilgi verdi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin acil olarak toplanması gerektiği kaydedildi. Sergey Lavrov, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırısını kınayarak, bu saldırının uluslararası hukukun ilke ve normlarını ihlal ettiği, bölgesel ve küresel istikrar ve güvenlik açısından ciddi sonuçlar doğuracağını tamamen göz ardı ettiğini kaydetti" denildi.

Açıklamada ayrıca Lavrov'un, ABD ve İsrail'e saldırıları durdurması yönünde çağrı yaptığı da aktarılırken İranlı bakanın ise Rusya'ya desteğinden dolayı teşekkür ettiği belirtildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Eşini mağazanın ortasında darp etti: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.