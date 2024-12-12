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Dünya

Bölgedeki gücümüzü kabul ettiler: Türkiye çok daha önemli bir aktöre dönüştü

Suriye'de Baas rejiminin çökmesinin ardından Türkiye'nin bölgedeki etkisine dikkati çeken Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, 'İran ve Rusya'nın Suriye'den çekilmesinin ardından bölgede bir NATO ülkesi olan Türkiye eskisinden çok daha önemli bir aktör oldu' dedi.

AA12 Aralık 2024 Perşembe 16:52 - Güncelleme:
Bölgedeki gücümüzü kabul ettiler: Türkiye çok daha önemli bir aktöre dönüştü
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Pistorius, Irak'taki temasları kapsamında geldiği Erbil'de, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile görüşmesinin ardından açıklamada bulundu.

Terör örgütü DEAŞ ile mücadelede Irak'a destek verdiklerini hatırlatan Pistorius, Irak ve IKBY'ye DEAŞ ile mücadelede destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

"TÜRKİYE ESKİSİNDEN ÇOK DAHA ÖNEMLİ BİR AKTÖR OLDU"

Pistorius, Suriye'deki gelişmelere ilişkin "İran ve Rusya'nın Suriye'den çekilmesinin ardından bölgede bir NATO ülkesi olan Türkiye eskisinden çok daha önemli bir aktör oldu. Türk yetkililerle (Suriye'yi) bu konuyu görüşeceğim." ifadelerini kullandı.

IKBY Başkanlığından Barzani ve Pistorius görüşmesine ilişkin yapılan yazılı açıklamada da ikilinin Suriye'deki son gelişmeler, DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon misyonuna yönelik olası etkiler, Irak'taki genel durum ve Almanya'nın Irak ve IKBY ile ilişkilerini ele aldığı belirtildi.

BARZANİ'DEN ALMANYA'YA TEŞEKKÜR

Barzani'nin Almanya'ya Irak ve IKBY'ye desteği için teşekkürlerini ilettiği belirtilen açıklamada, Pistorius'un ise ülkesinin Irak ve IKBY'ye yardımına olan bağlılığını vurguladığı kaydedildi.

Açıklamada, Pistorius'un, Alman güçlerinin IKBY'deki rolünden duyduğu memnuniyetini dile getirdiği ve bu güçlerin aynı şekilde rolüne devam edeceğine işaret ettiği aktarıldı.

Almanya, terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadele çerçevesinde Irak'ta görev yapan askerlerinin görev süresini 31 Ocak 2026'ya kadar uzatma kararı almıştı. Karara göre asker sayısı en fazla 500 ile sınırlandırılmıştı.

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