Bölgedeki rolümüze övgüler dizdi: Türkiye'nin destek vermemesi onların kökünü kurutacak

Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic, ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdiği Türkiye'de dünyadaki barış ve istikrara vurgu yapmak istediğini belirtti. Karadağ Dışişleri Bakanı İbrahimovic, Türkiye'nin Batı Balkanlar'daki rolüne övgüde bulundu.

İbrahimovic, ziyareti ve ülkesinin Türkiye ile ilişkileri konusunda konuştu.

Dışişleri bakanı olarak ilk resmi ziyaretini "kardeş ve dost ülke" olarak tanımladığı Türkiye'ye gerçekleştirdiğini söyleyen İbrahimovic, ülkesinin Türkiye ile sağlam, ikili dostane ilişkilerini tüm alanlarda geliştirmeye devam ettirmek istediğini vurguladı.

İbrahimovic, "Bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye ile her seviyedeki geleneksel ilişkilerimizi sürdürmek istiyoruz. Türkiye ile sadece ikili ilişkiler anlamında değil iki NATO üyesi ülke olarak dünyada barış ve istikrarın sağlanması için de gereken her desteği veriyoruz." diye konuştu.

Karadağ'ın her ne kadar küçük bir ülke olsa da Türkiye ile iyi ilişkilere sahip bulunduğunu vurgulayan İbrahimovic, iki ülkenin bölgenin barış ve istikrarı için de ortak hareket ettiğini vurguladı.

İbrahimovic, Karadağ'ın dış politikasındaki öncelikleri şöyle sıraladı:

"İlk olarak başarılı ve hızlı adımlarla NATO üyesi olduk. İkincisi ise gereken reformları gerçekleştirerek Avrupa Birliği'ne (AB) en kısa sürede tam üye olabilmek için önemli bir ilerleme kaydediyoruz. Bir diğeri ise bölgedeki barış ve istikrar için çalışmalar yürütmek ve iyi komşuluk ilişkileri."

"KARADAĞ'IN TÜRKİYE İLE EKONOMİK İLİŞKİLERİNİ GELİŞTİRMEDE ÖNEMLİ BİR POTANSİYELİ VAR"

İki ülke arasındaki ticari ilişkilere değinen İbrahimovic, "Karadağ'ın Türkiye ile ekonomik ilişkilerini geliştirmede önemli bir potansiyeli vardır." dedi.

İbrahimovic, Karadağ'da çok sayıda Türk firmasının bulunduğuna ve ülkesinin daha fazla potansiyele sahip olduğuna işaret ederek, Karadağlı yatırımcıların da Türkiye'de yatırım yapması için gerekli imkanlarla tanışmasını istediğini anlattı.

"Türkiye'deki Karadağ diasporasına da teşekkür etmek istiyorum. Her ne kadar Türk vatandaşı olsalar da Karadağ'ı unutmadılar. Bu da ikili ilişkilerimizin gelişmesine ek katkı olacaktır." ifadelerini kullanan İbrahimovic, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 145. yıl dönümü olduğunu hatırlattı.

İbrahimovic, ülkesinin sürekli her alanda Türkiye ile ilişkileri güçlendirdiğine dikkati çekerek, "Türkiye ile ilişkilerimizi güncellemeye, modernleştirmeye devam ediyoruz." dedi.

Altyapı, savunma, tarım, kültür, eğitim ve ekonomi alanlarındaki işbirliğine işaret eden İbrahimovic, bu alanlarda yapılacak çok şeyin bulunduğunu vurguladı.

İbrahimovic, "Değerli mevkidaşımın (Dışişleri Bakanı Hakan Fidan) Podgoritsa ziyaretinde kıymeti iş adamlarıya bir araya geldiğini, çok önemli bir açılışa katıldığını unutmamak gerekir. Karadağ'daki yatırımların kolaylaştırılması için son derece önemli bir adımdı." diye konuştu.

TİKA, KARADAĞ'DA 400'DEN FAZLA PROJE HAZIRLADI

İbrahimovic, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) Karadağ'daki faaliyetlerine değinerek, "Sadece TİKA Karadağ'da 400'ten fazla proje gerçekleştirdi." şeklinde konuştu.

Sağlık alanındaki işbirliğine de değinen İbrahimovic, ülkesinin Türkiye'deki sağlık kuruluşlarıyla projeler yaptığını ve böylelikle Karadağ vatandaşlarının Türkiye gibi büyük bir ülkede sağlık hizmetlerinden faydalanabildiğini dile getirdi.

İbrahimovic, Türkiye'de yaklaşık 250 bin Karadağlının yaşadığını, Türkiye ziyaretinin ikili ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayacağını belirterek, ilerleyen dönemlerde de önemli adımlar atılacağına işaret etti.

"TÜRKİYE'NİN BATI BALKANLAR'DA YAPICI BİR ROLÜ VAR"

Türkiye'nin Batı Balkanlar'daki rolüne işaret eden İbrahimovic, "Batı Balkanlar'da Türkiye gibi önemli bir faktörün bölgeyi istikrarsızlığa sürükleyen politikalara destek vermemesi, son derece değerli bir gösterge. Bu tarz politikaların Türkiye gibi büyük ülkelerden destek görmemesi, onların da kökünü kurutacaktır. Türkiye gibi bir ülkenin Batı Balkanlar'da ilişkilerin gelişmesini desteklemesi de bir o kadar önemli bir mesaj." ifadelerini kullandı.

İbrahimovic, hukukun üstünlüğü, sosyal haklar, toplumun demokratikleşmesi, bölgede barış ve AB üyelik sürecinin önemli olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin Batı Balkanlar'da yapıcı bir rolü var. Özellikle de bölgedeki barış ve istikrar konusunda. Türkiye'nin her zaman Batı Balkanlar'ın refahı için çalıştığına şahit oluyoruz. Batı Balkanlar'daki siyasi diyaloğu ikili ilişkiler ve bölgesel işbirliklerine katılarak da her zaman desteklemekte. Türkiye, yapıcı rolüyle Batı Balkanlar'daki barış ve istikrar söz konusu olduğunda her zaman net bir mesaj göndermektedir. Bölgedeki barış ve istikrar hem Batı Balkan ülkeleri hem de Türkiye için önem taşımaktadır. Tüm bu iyi ilişkilerin bölgeyi istikrara, ekonomik kalkınmaya ve sonsuz barışa götüreceğinden eminim."

"GAZZE'DE KALICI BARIŞIN SAĞLANMASI"

İbrahimovic, Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, gerginliğin artması ve çatışmaların yoğunlaşması noktasındaki endişelerini dile getirdi.

Tüm taraflara ve büyük güçlere bölgede kalıcı barışın sağlanması için çağrıda bulunan İbrahimovic, Gazze'de barışın sağlanması amacıyla iki devletli çözümü içeren siyasi diyaloğu desteklediklerini ve tüm dünyanın "Gazze'de kalıcı barışın sağlanması" mesajını vermesi gerektiğini vurguladı.

İbrahimovic, Gazze'de masum insanların, çocukların ve kadınların ölümlerinin durdurulması gerektiğinin altını çizerek, "İnsani kriz bir an evvel sona ermeli. Tüm tarafları bu barışın sağlanması için gerekeni yapmaya davet ediyorum. Orta Doğu denilince İran ile İsrail arasındaki son gelişmelerden de endişe duyduğumuzu belirtmek isterim. Bu yüzden tüm taraflara yıkıcı adım atmamaları yönünde çağrıda bulunuyoruz." dedi.

Savaşın sadece kötülük getireceğine, barıştan başka bir alternatifin olmadığına dikkati çeken İbrahimovic, Orta Doğu'da kalıcı barışın sağlanması için gereken her şeyin yapılmasını temenni etti.

İbrahimovic, "Türkiye, her zaman Karadağ ve Karadağ halkının dostudur. Türkiye'nin aynı şekilde düşündüğünü biliyorum. Dışişleri Bakanı olarak her zaman Karadağ'ın yanında olan Türkiye gibi güçlü bir dostumuz olduğu için çok mutluyum. Eminim çok yakın zamanda NATO gibi iki AB üyesi ülke de olacağız." diye konuştu.