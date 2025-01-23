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Dünya

Bölgeden kaçma zorunda kaldılar! PKK/YPG petrol sahalarının kontrolünü kaybetti

Suriye'de yeni yönetime bağlı Askeri Operasyonlar İdaresi, Rakka'nın güneyinde ilerleyerek terör örgütü PKK/YPG işgalindeki 2 petrol sahasının kontrolünü ele geçirdi.

AA23 Ocak 2025 Perşembe 16:50 - Güncelleme:
Bölgeden kaçma zorunda kaldılar! PKK/YPG petrol sahalarının kontrolünü kaybetti
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AA'nın saha kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Askeri Operasyonlar İdaresi'ne bağlı güçler, Rakka'nın güneyinde daha önce Baas rejimi güçlerinin çekilerek terör örgütü PKK/YPG'ye devrettiği Rasafa ilçesine girdi.

İdareye bağlı güçler, Fırat'ın batısında yer alan Zemle ve Ebu el-Tabat petrol sahalarını kontrolüne aldı.

BÖLGEDEN KAÇMAK ZORUNDA KALDILAR

Güvenlik güçlerinin ilerlemesi sırasında teröristler direniş göstermeden bölgeden ayrıldı.

8 Aralık 2024'te çöken Baas rejimi güçleri, çekilirken bazı bölgeleri terör örgütü PKK/YPG'ye devretmişti.

  • Askeri Operasyonlar İdaresi
  • Rakka

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