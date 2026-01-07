İSTANBUL 18°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ocak 2026 Çarşamba / 19 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,0598
  • EURO
    50,3869
  • ALTIN
    6160.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Bölgeden kaçtı: Vatana ihanetten yargılanacak
Dünya

Bölgeden kaçtı: Vatana ihanetten yargılanacak

Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Ed-Dali bölgesine hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonrası bölgeden kaçan Güney Geçiş Konseyi (GGK) Başkanı Aydarus ez-Zübeydi 'vatana ihanet' suçlamasıyla yargılanacak.

AA7 Ocak 2026 Çarşamba 09:15 - Güncelleme:
Bölgeden kaçtı: Vatana ihanetten yargılanacak
ABONE OL

Yemen Başkanlık Konseyi de Zubeydi'nin konsey üyeliğinden alındığını ve "vatana ihanet" suçlamasıyla yargılanacağını duyurdu.

Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Türki el-Maliki, yaptığı açıklamada, Yemen hükümeti ve koalisyonun Zubeydi'ye bağlı güçlerin "zırhlı ve muharebe araçları, ağır ve hafif silahlar ile mühimmat dahil büyük bir gücü seferber ettiğine dair bilgi aldığını" ifade etti.

Bu güçlerin gece saatlerinde Aden'den ayrıldığı ve daha sonra ed-Dali vilayetinde tespit edildiğini aktaran Maliki, Zubeydi'nin "çatışmayı tırmandırma girişimini" engellemek için koalisyonun ed-Dali'deki güçlere "önleyici saldırı" düzenlediğini kaydetti.

Maliki ayrıca, Yemen'deki gelişmeleri görüşmek üzere Riyad'da düzenlenecek konferansa katılması beklenen Zubeydi'nin bilinmeyen bir yere "kaçtığını" belirtti.

ZUBEYDİ, KONSEY ÜYELİĞİNDEN ALINDI

Yemen Başkanlık Konseyinden yapılan yazılı açıklamada ise GGK lideri Zubeydi'nin konsey üyeliğinin iptal edildiği ve hakkında adli süreç başlatıldığını bildirildi.

Açıklamada, Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi'nin aldığı karar doğrultusunda Zubeydi'ye yöneltilen suçlamalar doğrultusunda, Yemen başsavcılığına sevk edilerek görevden uzaklaştırıldığı ifade edildi.

BAE destekli Güney Geçiş Konseyine bağlı güçler, Aralık 2025'in başlarında ülke yüz ölçümünün yaklaşık yarısını oluşturan Hadramevt ve Mehra vilayetlerini ele geçirmişti.

Konseyin yerel, bölgesel ve uluslararası çağrılara rağmen geri çekilmeyi reddetmesi üzerine, Suudi Arabistan liderliğindeki Meşruiyeti Destekleme Koalisyonunun desteğiyle başlatılan operasyonlar kapsamında söz konusu vilayetlerin kontrolü yeniden sağlanmıştı.

  • Arap Koalisyonu
  • Ed-Dali saldırısı
  • Aydarus ez-Zübeydi kaçtı

ÖNERİLEN VİDEO

Kontrolden çıkan tır eve daldı: Kaza anı anbean kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.