Yemen Başkanlık Konseyi de Zubeydi'nin konsey üyeliğinden alındığını ve "vatana ihanet" suçlamasıyla yargılanacağını duyurdu.

Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Türki el-Maliki, yaptığı açıklamada, Yemen hükümeti ve koalisyonun Zubeydi'ye bağlı güçlerin "zırhlı ve muharebe araçları, ağır ve hafif silahlar ile mühimmat dahil büyük bir gücü seferber ettiğine dair bilgi aldığını" ifade etti.

Bu güçlerin gece saatlerinde Aden'den ayrıldığı ve daha sonra ed-Dali vilayetinde tespit edildiğini aktaran Maliki, Zubeydi'nin "çatışmayı tırmandırma girişimini" engellemek için koalisyonun ed-Dali'deki güçlere "önleyici saldırı" düzenlediğini kaydetti.

Maliki ayrıca, Yemen'deki gelişmeleri görüşmek üzere Riyad'da düzenlenecek konferansa katılması beklenen Zubeydi'nin bilinmeyen bir yere "kaçtığını" belirtti.

ZUBEYDİ, KONSEY ÜYELİĞİNDEN ALINDI

Yemen Başkanlık Konseyinden yapılan yazılı açıklamada ise GGK lideri Zubeydi'nin konsey üyeliğinin iptal edildiği ve hakkında adli süreç başlatıldığını bildirildi.

Açıklamada, Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi'nin aldığı karar doğrultusunda Zubeydi'ye yöneltilen suçlamalar doğrultusunda, Yemen başsavcılığına sevk edilerek görevden uzaklaştırıldığı ifade edildi.

BAE destekli Güney Geçiş Konseyine bağlı güçler, Aralık 2025'in başlarında ülke yüz ölçümünün yaklaşık yarısını oluşturan Hadramevt ve Mehra vilayetlerini ele geçirmişti.

Konseyin yerel, bölgesel ve uluslararası çağrılara rağmen geri çekilmeyi reddetmesi üzerine, Suudi Arabistan liderliğindeki Meşruiyeti Destekleme Koalisyonunun desteğiyle başlatılan operasyonlar kapsamında söz konusu vilayetlerin kontrolü yeniden sağlanmıştı.