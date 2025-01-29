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Dünya

Bölgenin kaderini değiştirecek! 8 milyon varillik petrol sahası keşfedildi

Son yıllarda petrol arama çalışmalarına hız veren Mısır'da Petrol ve Maden Kaynakları Bakanlığı, Süveyş Körfezi'nde yeni bir petrol sahasının keşfedildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada bölgede 8 milyon varillik keşif yapıldığı ifade edildi.

AA29 Ocak 2025 Çarşamba 19:20 - Güncelleme:
Bölgenin kaderini değiştirecek! 8 milyon varillik petrol sahası keşfedildi
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Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin doğusunda yer alan Suveyş Körfezi'nde 8 milyon varilden oluştuğu tahmin edilen bir petrol sahasının keşfedildiği belirtildi.

YENİ KUYULAR AÇILACAK

İlk testlere göre sahada günlük 2 bin varilden fazla üretimin olabileceğine işaret edilen açıklamada, bölgede yeni kuyuları açma çalışmaların sürdürüleceğine dikkat çekildi.

57 ŞİRKET FAALİYET GÖSTERİYOR

Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Kerim Bedevi, Ekim 2024'te ülkede petrol arama çalışmaları için 57 şirketin faaliyet gösterdiğini söylemişti.

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