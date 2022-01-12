Bölgenin petrol devinde kan durmuyor! ''Dış güçlerin parmağı var''

AA 12 Ocak 2022 Çarşamba 11:15 - Güncelleme: 12 Ocak 2022 Çarşamba 11:29

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari hükümeti, farklı alanlarda tedbirler almaya çalışsa da terör örgütleri ve silahlı çetelerin sivillere yönelik saldırıları, fidye için adam kaçırma olayları ve okullara yönelik saldırıları engellenemiyor.

Hayvancılıkla uğraşan göçebe Fulaniler ile çiftçilik yapan yerleşik kabileler arasında yaşanan çatışmalar ise güvenlik boşluğunu derinleştiriyor.

Nijerya, son aylarda ülkenin kuzeyindeki Zamfara ve Katsina eyaletlerinde silahlı çetelerin köylere yaptığı baskınlar ve katliamlarla gündeme geldi.

Son olarak silahlı çetelerin, Zamfara'nın Anka ve Bukkuyum bölgelerinde 4-5 Ocak'ta yaptığı baskınlarda 200'den fazla kişi hayatını kaybetti. Saldırıda onlarca kişi yaralanırken binlerce kişi korkudan evini terk etti.

Ülkede silahlı çeteleri terörist ilan eden Devlet Başkanı Buhari, Zamfara'daki saldırının ardından eyalete asker takviyesi kararı alırken faillerin derhal bulunması talimatını verdi.

Buhari, güvenlik sorunları nedeniyle Zamfara ve komşu eyaletleri "uçuşa yasak bölge" ilan ederek bölgedeki madencilik faaliyetlerini de yasakladı.

- "HÜKÜMET GÜVENLİK SORUNUNA KARŞI ÇÖZÜM BULAMIYOR"

Nijeryalı bazı güvenlik uzmanları, ülkede son zamanlarda artan güvenlik sorunuyla ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Nijerya Güvenlik Profesyonelleri Şirketi Başkanı Kabiru Adamu, ülkedeki güvenlik sorununa karşı sadece askeri güç kullanıldığını belirterek bunun çözüm olmadığına dikkati çekti.

Artan güvenlik sorunlarının sosyo-ekonomik sıkıntılardan da kaynaklandığının altını çizen Adamu, "Ülkede artarak devam eden silahlı saldırıların nedenleri arasında işsizlik, yoksulluk, yasa dışı silahlanma, sınır güvenliğinin sağlanmaması ve ulus birliğinin olmaması bulunuyor." dedi.

Adamu, hükümetin güvenlik güçlerine yeterli ekipman sağlayamadığını vurgulayarak bu nedenle Boko Haram terör örgütü ve silahlı çetelere karşı etkin mücadele edilemediğini kaydetti.

Silahlı çete üyelerinin artık ülkenin kuzeyinde kendilerine göre bir yönetim sistemi kurmaya başladığını aktaran Adamu, bu durumun gittikçe korkutucu ve endişe verici hal aldığını söyledi.

Adamu, fidye için adam kaçırma ve artan saldırıların, çeteler için ticaret haline dönüştürdüğünü ifade ederek "Silahlı çeteler fidye için adam kaçırıyor ve bundan ciddi paralar kazanıyor." diye konuştu.

- GÜVENLİK GÜÇLERİ YETERİNCE EĞİTİLMİYOR

Güvenlik ve İstihbarat Uzmanı Yahuza Ahmad Getso da ülkedeki güvenlik boşluğuna karşı alınması gereken önlemlerin yeterince alınmadığı müddetçe bu sorunların hiç bitmeyeceğini kaydetti.

Getso, güvenlik sorunlarıyla mücadelede ilk olarak güvenlik güçlerinin işe alımlarına dikkat edilmesini gerektiğini belirterek "Son 20 yıla bakacak olursak işe alınan polisler ya da askerler ne kaliteli eğitim alabiliyor ne de işlerini yeterince yapabiliyor." ifadesini kullandı.

Güvenlik alanında çalışanların, yaptıkları işin kıymetini bilmediklerini söyleyen Getso, güvenlik güçlerinin çoğunun bu işin vatana hizmet kısmına değil de para kısmına baktıklarını kaydetti.

- "ÜLKENİN GÜVENLİK SORUNLARINDA YABANCI UNSURLAR VAR"

Getso, iç çatışmaların devam ettiği diğer ülkelerde de olduğu gibi Nijerya'daki güvenlik sorunlarında da yabancı unsurların parmağı olduğunu ifade etti.

Boko Haram ile silahlı çete üyelerinin kullandığı silahların Nijerya'da üretilmediğini vurgulayan Getso, "Bu örgütler, çok kaliteli silah ve mühimmat kullanıyor. Hangi ülkenin parmağı olduğunu bilmesek de kullanılan silahlılara baktığımızda anlayabiliyoruz." dedi.

Ayrıca Getso, ülkede artan şiddet olaylarından bazı siyasetçiler ve üst düzey yetkililerin çıkarı olduğu için bu olayların bitmesini istemediği görüşünü aktardı.