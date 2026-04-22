  • Bölgesel gerilimde ''derin kriz'' vurgusu: Dayatılmış savaşlar sadece askeri bir çatışma değil
Bölgesel gerilimde ''derin kriz'' vurgusu: Dayatılmış savaşlar sadece askeri bir çatışma değil

İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade, ABD/İsrail-İran savaşını sadece geçici bir askeri çatışma olarak değerlendirmenin mümkün olmadığını kaydetti. Ayrıca uluslararası düzenin kırılganlığını ortaya koyan çok katmanlı bir kriz olduğunu söyledi.

22 Nisan 2026 Çarşamba 21:54
Büyükelçi Habibullahzade, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi'nde (ESAM) düzenlenen "İran'ın Haklı Savaşı, Bölgesel-Küresel Etkileri ve Adil Yeni Bir Dünya" başlıklı oturumda konuşma yaptı.

Habibullahzade, ABD/İsrail-İran savaşını sadece geçici bir askeri çatışma olarak değerlendirmenin mümkün olmadığını kaydetti.

İran'ın savaşın başlatıcısı olmadığına, "fiili bir tehdide karşılık veren taraf " olduğuna değinen Habibullahzade, İsrail'in stratejik üstünlüğünü korumak amacıyla bağımsız bölgesel güçleri "sınırlamaya veya zayıflatmaya" çalıştığını belirtti.

ORTA DOĞU'NUN GÜVENLİĞİ

Habibullahzade, "Orta Doğu'da güvenlik ithal edilemez. Bölgede onlarca yıldır süre gelen dış müdahaleler kalıcı güvenlik sağlamadığı gibi çoğu zaman krizleri derinleştirmiştir." ifadelerini kullandı.

"ABD ve siyonist rejimin (İsrail) İran'a karşı başlatmış olduğu savaş, bölge ülkeleri için ciddi bir uyarıdır." diyen Habibullahzade, savaşın istikrarsızlığın hızla yayılabileceğini gösterdiği değerlendirmesini yaptı.

Habibullahzade, bölge ülkelerinin işbirliği yönünde adım atması halinde büyük güçlerin rekabet alanına dönüşmekten kaçınılabileceğini söyleyerek, şu ifadelere yer verdi:

"ABD ve siyonizm rejiminin İran'a karşı yürütülen son dayatılmış savaşları, yalnızca askeri bir çatışma değil, aynı zamanda bölgesel güvenlik mimarisindeki ve uluslararası sistemdeki derin krizlerin bir göstergesidir."

