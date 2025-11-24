Bölgesel hava trafiği yeniden canlanacak: Şam Havalimanı'nın genişletilmesine yönelik imzalar atıldı

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, Suriye Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Suriye Hava Taşımacılığı ile Türkiye'den Kalyon İnşaat ve Cengiz İnşaat'ın aralarında bulunduğu konsorsiyum arasında Şam Uluslararası Havalimanı'nın geliştirilmesi, genişletilmesi ve işletilmesi projesine ilişkin nihai sözleşmelere imza atıldı.

Bölgesel ve uluslararası hava trafiğinin yeniden canlanmasını sağlayacak projeye göre, Şam Uluslararası Havalimanı'nın kapasitesinin, 1. ve 2. terminallerin geliştirilmesinin tamamlanmasının ardından 2026 yılı sonuna kadar 6 milyon yolcuya çıkarılması hedefleniyor.



Ayrıca 3. terminalin inşası için de çalışmalar devam ediyor. İlk aşamasında toplam 16 milyon yolcuya ulaşılması, ikinci ve üçüncü aşamalarda ise her biri 7,5 milyon yolcu kapasiteli iki yeni kapasite eklenerek proje tamamlandığında havalimanının toplam nihai kapasitesinin yılda 31 milyon yolcuya ulaşması hedefleniyor.

Suriye havacılık sektörünün rehabilitasyonu ve geliştirilmesini amaçlayan proje ile 90 binden fazla doğrudan ve dolaylı istihdam sağlanacak, ticaret, turizm ve lojistik desteklenecek.

Anlaşmaya göre proje aynı zamanda havacılık filosunu desteklemek ve bölgesel ve uluslararası rotalarda operasyonel kabiliyeti artırmak için uçak satın alımına yönelik 250 milyon dolarlık özel finansmanı da içeriyor.