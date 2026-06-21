Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen toplantıya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar katıldı.

Görüşmede, bölgesel gelişmeler konusunda istişarelerde bulunulması ve ABD ile İran arasında varılan savaşın durdurulmasına yönelik mutabakatın uygulanma sürecinin değerlendirilmesi amaçlanıyor.

Toplantı, ABD ile İran arasında İsviçre'de yapılması beklenen yeni müzakere turu öncesinde gerçekleştiriliyor.

Dört ülke arasındaki ilk toplantı, 20 Mart 2026'da Riyad'da düzenlenmiş, bunu aynı ayın sonlarında İslamabad'da yapılan ikinci toplantı izlemişti.

Üçüncü toplantı ise 17 Nisan 2026'da Antalya'da gerçekleştirilmişti.

İran ile ABD, 14 Haziran 2026'da Pakistan'ın arabuluculuğunda yürütülen müzakereler sonucunda, savaşın sona erdirilmesi ve iki ülke arasındaki anlaşmazlıkların müzakere yoluyla çözülmesini öngören 14 maddelik bir anlaşmaya vardıklarını açıklamıştı.

"İslamabad Mutabakatı" olarak adlandırılan anlaşma, 18 Haziran 2026'da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile ABD Başkanı Donald Trump tarafından elektronik ortamda imzalanarak yürürlüğe girmişti.

Mutabakat, savaşın sona erdirilmesine yönelik düzenlemelerin yanı sıra Hürmüz Boğazı'nın yeniden ulaşıma açılması ve İran'a yönelik ABD deniz ablukasının kaldırılması gibi maddeleri de içeriyor.

Tarafların gelecek dönemde İran'ın nükleer programı ve yaptırımların kaldırılması konularını kapsayan nihai bir anlaşmaya varılması amacıyla 60 gün sürecek müzakerelere başlaması bekleniyor.