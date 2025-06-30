İran'a yönelik saldırı harekatında kayaya toslayan ve istediğini elde edemeyen, buna karşılık baskıları azaltmak için zafer ilan eden İsrail'in, bundan sonraki dönemde Türkiye'ye karşı hazırlık yapacağı iddia edildi.

Ürdün merkezli 'Rai Al-Youm' sitesinde yayımlanan çarpıcı analizde, İsrail'in İsrail'in İran'dan sonraki hedefinin Türkiye olacağı yazıldı. Buna göre Tel Aviv yönetimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğindeki Türkiye'nin Gazze'ye sessiz kalmayışı, İran'a verdiği açık destek, artan savunma yatırımları ve İslam dünyasında 'birleştirici rol' oynaması nedeniyle Ankara'yı bölgesel dengeleri tehdit eden başlıca güç olarak görüyor.

Analizde, Tel Aviv-Ankara hattındaki gerilimin sadece söylemlerle sınırlı olmadığı, askeri ve stratejik pozisyonlanmanın da İsrail'i endişelendirdiği aktarıldı.

BÖLGESEL LİDERLİĞİ ÜRKÜTTÜ

Habere göre Türkiye'nin NATO üyesi ve ABD müttefiki olmasına rağmen, bağımsız savunma adımları ve İslam coğrafyasındaki nüfuzu, İsrail'in tehdit algısını artırıyor. İsrail'e göre Türkiye'nin büyüyen etkisi; güçlü ordu, gelişmiş savunma sanayii ve bölgesel liderlik iddiasıyla birleştiğinde, Tahran'dan sonra ikinci büyük meydan okuma haline geliyor.

"SIRADA KATAR VE TÜRKİYE VAR"

Bir dönem İsrail'in resmi yayın kuruluşunda yöneticilik yapan ve 'Ortadoğu Uzmanı' sıfatıyla televizyonlara çıkan Yoni ben Menachem de İsrail'in İran'daki Şii rejimi devirdikten sonra gözlerini Türkiye'yi dikeceği hezeyanında bulundu. "İran'dan sonra sıra Katar ve Türkiye'ye gelecek" diyen Menachem, "Kendimizi Türk halkına sevdirmemiz zor bir görev olacak" ifadelerini kullandı.

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