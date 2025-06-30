İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Haziran 2025 Pazartesi / 4 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,905
  • EURO
    46,8628
  • ALTIN
    4227.97
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Bölgesel liderlik ürküttü! İsrail'de Türkiye alarmı
Dünya

Bölgesel liderlik ürküttü! İsrail'de Türkiye alarmı

Soykırımcı İsrail'e karşı en dik duruşu sergileyen Türkiye, Siyonistleri alarma geçirdi. Yapılan bir analize göre Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin Gazze davasındaki dik duruşu, İran'ı açıktan desteklemesi ve İslam dünyasını birleştirici rolü İsrail'de paniğe neden oldu.

HABER MERKEZİ30 Haziran 2025 Pazartesi 10:23 - Güncelleme:
Bölgesel liderlik ürküttü! İsrail'de Türkiye alarmı
ABONE OL

İran'a yönelik saldırı harekatında kayaya toslayan ve istediğini elde edemeyen, buna karşılık baskıları azaltmak için zafer ilan eden İsrail'in, bundan sonraki dönemde Türkiye'ye karşı hazırlık yapacağı iddia edildi.

Ürdün merkezli 'Rai Al-Youm' sitesinde yayımlanan çarpıcı analizde, İsrail'in İsrail'in İran'dan sonraki hedefinin Türkiye olacağı yazıldı. Buna göre Tel Aviv yönetimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğindeki Türkiye'nin Gazze'ye sessiz kalmayışı, İran'a verdiği açık destek, artan savunma yatırımları ve İslam dünyasında 'birleştirici rol' oynaması nedeniyle Ankara'yı bölgesel dengeleri tehdit eden başlıca güç olarak görüyor.

Analizde, Tel Aviv-Ankara hattındaki gerilimin sadece söylemlerle sınırlı olmadığı, askeri ve stratejik pozisyonlanmanın da İsrail'i endişelendirdiği aktarıldı.

BÖLGESEL LİDERLİĞİ ÜRKÜTTÜ

Habere göre Türkiye'nin NATO üyesi ve ABD müttefiki olmasına rağmen, bağımsız savunma adımları ve İslam coğrafyasındaki nüfuzu, İsrail'in tehdit algısını artırıyor. İsrail'e göre Türkiye'nin büyüyen etkisi; güçlü ordu, gelişmiş savunma sanayii ve bölgesel liderlik iddiasıyla birleştiğinde, Tahran'dan sonra ikinci büyük meydan okuma haline geliyor.

"SIRADA KATAR VE TÜRKİYE VAR"

Bir dönem İsrail'in resmi yayın kuruluşunda yöneticilik yapan ve 'Ortadoğu Uzmanı' sıfatıyla televizyonlara çıkan Yoni ben Menachem de İsrail'in İran'daki Şii rejimi devirdikten sonra gözlerini Türkiye'yi dikeceği hezeyanında bulundu. "İran'dan sonra sıra Katar ve Türkiye'ye gelecek" diyen Menachem, "Kendimizi Türk halkına sevdirmemiz zor bir görev olacak" ifadelerini kullandı.

Rum tarafında İsrail krizi

ABD'den Türkiye mesajı! F-35'ler için tarih belli oldu

ABD'den soykırımcı İsrail'e "Gazze" baskısı

ÖNERİLEN VİDEO

Acı olay: Kalp krizi geçiren arkadaşını kurtarmak isterken kalp krizi geçirdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.