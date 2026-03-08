İSTANBUL 10°C / 6°C
8 Mart 2026 Pazar
  Bölgesel savaş derinleşiyor… Enerji hatları hedefte! İsrail'in Hayfa Petrol Rafinerisi yerle bir oldu
Dünya

Bölgesel savaş derinleşiyor… Enerji hatları hedefte! İsrail'in Hayfa Petrol Rafinerisi yerle bir oldu

ABD/İsrail ve İran arasındaki savaş 9. gününde şiddetini artırarak devam ediyor. Karşılıklı misillemeler hız kesmeden devam ederken İsrail'de erken uyarı sistemi patlak verdi. İsrail, İran'ın füze misillemelerinde 'operasyonel koşullara bağlı olarak önceden uyarı yapılmaksızın sirenlerin çalabileceğini' belirterek cep telefonlarına yönelik erken uyarı sisteminin devreye girmesini garanti edemeyeceğini açıkladı. Öte yandan Trump'ın, 'İran Orta Doğu'nun kaybedenidir' şeklindeki tepkisinin ardından İran Devrim Muhafızları Ordusu, Tahran Petrol Rafinerisi'nin hedef alınmasına misilleme olarak İsrail'in Hayfa Petrol Rafinerisini füze yağmuruna tuttuğunu açıkladı.

KÜBRA ŞENAL8 Mart 2026 Pazar 00:15
Bölgesel savaş derinleşiyor… Enerji hatları hedefte! İsrail'in Hayfa Petrol Rafinerisi yerle bir oldu
ABONE OL
İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

ABD/İsrail-İran savaşı 9. gününde...

İSRAİL'DE ERKEN UYARI KRİZİ

İsrail ordusu, son günlerdeki bazı İran misillemelerinde erken uyarı sisteminin devreye girmemesi veya geç girmesi üzerine yaşanan tartışmalara dair İsrail iç kamuoyuna yönelik bir açıklama yaptı.

Füze saldırılarının tespitinin çeşitli operasyonel faktörlere bağlı olduğu belirtilen açıklamada, bazen önceden uyarı yapılmaksızın sirenlerin çalabileceği durumların olduğu belirtilerek, erken uyarı sisteminin devreye girmesini garanti edemeyeceği mesajı verdi.

Açıklamada, cep telefonlarına mümkün olduğunca erken ön bildirim gönderildiği ve bunun saldırılara hazırlık yapılmasını ve korunaklı alanlara ulaşılmasını sağladığı kaydedildi.

Cep telefonlarına uyarılar geldiğinde korunaklı alana doğru hareket edilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, sirenler çalınca sığınaklara girilmesi gerektiği aktarıldı.

İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI'NDAN ABD'YE HÜRMÜZ MESAJI: "ONLARI BEKLİYORUZ"

İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazında yapılan uyarıları dikkate almayan bir petrol tankerini insansız hava aracı (İHA) ile hedef aldı.

Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim, ABD'den gelen son açıklamaların ardından yeniden yükseldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Sözcüsü Ali Muhammed Naini, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere donanma eşliği sağlayacağı yönündeki açıklamalarına tepki göstererek, "ABD donanmasının Hürmüz Boğazı'nda petrol tankerlerine eşlik edeceği yönündeki iddiaları memnuniyetle karşılıyoruz, hatta onları bekliyoruz" dedi.

TRUMP: İRAN ORTA DOĞU'NUN KAYBEDENİDİR

ABD Başkanı Donald Trump, Ağır darbeler alan İran, Orta Doğu'daki komşularından özür dileyerek teslim oldu ve artık onlara ateş açmayacağına söz verdi. Bu söz, yalnızca ABD ve İsrail'in amansız saldırıları nedeniyle verildi. Ortadoğu'yu ele geçirip yönetmeyi hedefliyorlardı. İran, binlerce yıldır ilk kez çevresindeki Orta Doğu ülkelerine yenildi. İran artık 'Orta Doğu'nun zorbası' değil, aksine 'Orta Doğu'nun kaybedenidir ve teslim olana veya daha büyük ihtimalle tamamen çökene kadar uzun yıllar boyunca böyle kalacaktır." dedi.

"1987'Yİ HATIRLASINLAR"

ABD'ye geçmişte yaşanan olayları hatırlatan Naeini, "ABD'lilere herhangi bir karar almadan önce 1987 yılında Süper petrol tankeri Bridgeton'u ve son dönemde hedef alınan tankerleri hatırlamalarını tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İşte ABD-İsrail-İran arasındaki çatışmalarda dakika dakika yaşananlar:

00:50 İran Ulusal Petrol Rafineri ve Dağıtım Şirketi, ABD-İsrail saldırılarında Tahran ve Elburz eyaletlerinde vurulan petrol depolarındaki stokun önceden en az seviyeye indirildiğini ve yakıt tedarikinin diğer kaynaklardan sağlandığını duyurdu

00:16 İran Devrim Muhafızları Sözcüsü Ali Muhammed Naini, ABD ve İsrail'e ait 200 noktanın hassas ve yüksek isabet derecesine sahip füzelerle hedef alındığını söyledi

00:13 İsrail ordusu, İran'ın misilleme saldırıları sonrasında ülkede getirilen ancak ekonomik durumun kötüleşmesi endişesiyle gevşetilen kısıtlamaların devam edeceğini duyurdu

00:06 İsrail, İran'ın füze misillemelerinde "operasyonel koşullara bağlı olarak önceden uyarı yapılmaksızın sirenlerin çalabileceğini" belirterek cep telefonlarına yönelik erken uyarı sisteminin devreye girmesini garanti edemeyeceğini açıkladı

00:04 Irak'ta, ABD'nin Erbil Başkonsolosluğu yakınlarında ve ABD üssünün de bulunduğu Erbil Havaalanı'nda peş peşe patlama sesleri duyuldu

