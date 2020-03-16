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Dünya

Bölgeye asker yığacak! 'Daha fazla adım atacağız'

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo bugün, Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi ile yaptığı telefon görüşmesinde Washington'un Orta Doğu ülkesinde koalisyon birliklerini savunmak için daha fazla adım atacağını söyledi.

star.com.tr16 Mart 2020 Pazartesi 17:40 - Güncelleme: 16 Mart 2020 Pazartesi 17:49
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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran'ın 2 ABD askeri ve 1 İngiliz görevlinin öldüğü saldırısı sonrası gelişmeleri değerlendirmek için, Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi'yi aradı.

Pompeo'nun görüşmesinde, Irak hükümetinin DEAŞ'ı yenme çabalarını destekleyen koalisyon personelini savunması gerektiğini yineledi belirtildi. Pompeo'nun ayrıca, ABD'nin Amerikan vatandaşlarının canlarına kast eden saldırılara ve tehditlere tahammül edemeyeceğini ve kendini savunması için gerekli ek önlemler alacağını belirtti.

Görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulunan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Pompeo'nun bu saldırılardan sorumlu olanların hesap vermek zorunda olduklarını vurguladığını belirtti.

Çarşamba akşamı, ABD liderliğindeki koalisyon güçlerinin konuşlandığı Irak'ın El Taci üssüne 15'ten fazla küçük füze ateşlendi. Üç asker öldü , 12 asker de yaralandı. Irak'ın Ortak Operasyonlar Komutanı sözcüsü Tahsin Kafaci Perşembe günü yaptığı açıklamada, Irak birliklerinin bombardımandan etkilendiğini söyledi.

Perşembe gecesi, ABD uçakları Irak'ta İran destekli milislerden Ketaib Hizbullah'a ait beş gelişmiş konvansiyonel silah depolama tesisini vurdu. ABD, 11 Mart'ta Irak'taki El Taci üssünde iki ABD'li asker ve bir İngilizi öldüren roket saldırısında İran destekli grubu suçladı.

ABD Merkez Komutanlığı'nın Cuma günü yapılan açıklamada bölgeye yeni savaş gemileri, asker ve savunma sistemleri gönderileceği belirtilmişti

star.com.tr

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