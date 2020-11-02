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Dünya

Bolivya Devlet Başkanı Catorca'dan Türkiye'ye taziye mesajı

Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce Catorca, İzmir'de meydana gelen deprem dolayısıyla Türkiye'ye taziye mesajı gönderdi.

AA02 Kasım 2020 Pazartesi 07:38 - Güncelleme: 02 Kasım 2020 Pazartesi 07:46
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BUENOS AIRES (AA) - Bolivya'da 18 Ekim'de düzenlenen genel seçimleri ilk turda kazanan Luis Arce Catorca, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen deprem nedeniyle Türkiye'ye başsağlığı dileğinde bulundu.

Bolivya'da 8 Kasım'da Devlet Başkanlığı görevini üstlenmesi planlanan Arce, can ve mal kaybına sebep olan deprem sebebiyle Türkiye ve Yunanistan'a dayanışma mesajı verdi.

Arce, açıklamasında "Şehirleri sarsan depremin sebep olduğu üzücü zamanda dayanışma içinde olduğumuz Türkiye ve Yunanistan'a başsağlığı diliyoruz." ifadesini kullandı.

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