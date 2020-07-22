İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Temmuz 2020 Çarşamba / 1 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8529
  • EURO
    7,9124
  • ALTIN
    409.994
  • BIST100
    119109
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Bolivya'da çoğu Kovid-19'dan öldüğü düşünülen 420 kişinin cansız bedeni toplandı
Dünya

Bolivya'da çoğu Kovid-19'dan öldüğü düşünülen 420 kişinin cansız bedeni toplandı

Bolivya'nın iki şehrinde özel emniyet birimi, çoğu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle öldüğü sanılan 420 kişinin cesetlerini topladı. Cesetler caddeler, araç içleri ve evlerde bulundu.

AA22 Temmuz 2020 Çarşamba 10:12 - Güncelleme: 22 Temmuz 2020 Çarşamba 10:12
ABONE OL

Suçla mücadele biriminin yöneticisi Albay Ivan Rojas, ekiplerin cesetleri başkent La Paz ve ülkenin en büyük şehri Santa Cruz'da caddeler, araç içleri ve evlerde bulduğunu söyledi.

Son 5 günde toplanan 420 cesedin yüzde 80 ila 90'ının, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmiş kişilere ait olduğunun sanıldığı belirtildi.

Bolivya Adli Tip Araştırmaları Enstitüsü, ülkede 1 Nisan'dan 19 Temmuz'a kadar muhtemelen Kovid-19'dan yaşamını yitirmiş 3 bin 16 kişinin cesetlerinin toplandığını açıkladı.

Enstitünün Başkanı Andres Flores, en fazla cesedin Santa Cruz'da toplandığını, onu Cochabamba kentinin izlediğini söyledi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Bolivya'da son 24 saatte 1366 kişide Kovid-19 tespit edildi, 55 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkede Kovid-19 salgınında toplam vaka sayısı 62 bin 357, toplam ölü sayısı 2 bin 273.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.