Bolivya’da darbe ile ilgili ses kayıtları ortaya çıktı! ABD'li senatörler ve Evanjelik Kilise desteklemiş Bolivya’da 20 Ekim'de düzenlenen başkanlık seçimlerinin ardından başlayan gösteriler ile ordunun devlet başkanı Evo Morales’e istifa çağrısı ile gerçekleşen darbenin arkasından ABD'li senatörler ve Evanjelik Kilise desteği çıktı. İnternette yayınlanan ses kayıtlarında muhalefet liderlerinin Bolivya'daki ABD Büyükelçiliği, ABD'li senatörler ve Evanjelik Kilise desteğini açıkça ifade ediyor.