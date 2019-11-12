Bolivya’da darbe ile ilgili ses kayıtları ortaya çıktı! ABD'li senatörler ve Evanjelik Kilise desteklemiş
Bolivya’da 20 Ekim'de düzenlenen başkanlık seçimlerinin ardından başlayan gösteriler ile ordunun devlet başkanı Evo Morales’e istifa çağrısı ile gerçekleşen darbenin arkasından ABD'li senatörler ve Evanjelik Kilise desteği çıktı. İnternette yayınlanan ses kayıtlarında muhalefet liderlerinin Bolivya'daki ABD Büyükelçiliği, ABD'li senatörler ve Evanjelik Kilise desteğini açıkça ifade ediyor.
Bolivya Silahlı Kuvvetleri Genel Kurmay Başkanı Williams Kaliman, okuduğu bildiriyle Devlet Başkanı Evo Morales'in istifasını istedi. Morales, ordunun istifasını istemesi üzerine ülkede barışın sağlanması için başkanlık görevini bıraktığını duyurdu. Bolivya'da 20 Ekim'de düzenlenen ve Morales'in yüzde 47,8 ile kazandığı seçimlerin ardından ülke geneline yayılan protesto gösterileri başlamıştı. Bolivya’da gerçekleşen bu darbenin arka planında ABD'li senatörler Evanjelik Kilise desteği çıktı.
elperiodicocr.com’da yayınlanan ses kayıtlarında muhalefet liderleri Bolivya'daki ABD Büyükelçiliği, ABD'li senatörler Marco Rubio, Ted Cruz, Bob Menendez ve Evanjelik Kilise’nin desteğini açıkça ifade ediyor.
Yenişafak'ın haberine göre, ABD Büyükelçiliği’nin ulusal basın üzerinden istikrarsızlaştırma planının seçimlerden önce koordine edeceği ifade edilen kayıtlarda Senatör Marco Rubio ve Ted Cruz’un muhalefetle doğrudan temas halinde olduğu belirtiliyor. Ses kayıtlarında planın bir ‘seçim hilesi’ üzerine odaklandığı görülüyor.
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