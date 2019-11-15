Bolivya’da darbe komutanını yedi!

Seçimlerin ardından başlayan krizde Morales’in istifasını isteyerak darbenin fitilini ateşleyen Genelkurmay Başkanı Williams Kaliman, kendini Başkan ilan eden Jeanine Anez tarafından görevden alındı. Anez’in katılımıyla yeni üst düzey ordu komutanlarının yemin töreninde Genelkurmay Başkanlığı’na Carlos Orellana Centellas’ın getirildiği açıklandı. Törende konuşan Centellas, ordunun her zaman halkın yanında olduğunu ifade ederek, halka sükunet çağrısı yaptı.

ABD TEBRİK ETTİ

Öte yandan, Trump yönetimi Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales’in devrilmesinin ardından kendisini ülkenin lideri ilan eden Anez’i tebrik etti. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo tarafından yapılan açıklamada, “ABD, ülkesini demokratik bir sürece ulaştırmak için sorumluluk alan Bolivyalı Senatör Jeanine Anez’i takdir etmektedir” dedi.