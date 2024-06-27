Bolivya'da ordudan bir grup asker, zırhlı araçlarla La Paz kentinde, devlet binalarının da yer aldığı Plaza Murillo meydanında toplandı. Darbe girişimi sonrası Bolivya Devlet Başkanı Luis Alberto Arce Catacora, halka çağrıda bulunarak sokağa çağırdı. Darbecilerin kontrolündeki tank ve zırhlı araçlar, daha sonra başkanlık sarayının etrafını sardı. Arce'nin çağrısı sonrası sokağa çıkan halk, darbe girişimini önledi.

DARBECİ GENERAL GÖZALTINA ALINDI

Bolivya medyası, darbe girişimini koordine eden General Zuniga'nın polis ekiplerince gözaltına alındığını duyurdu.

Bolivya'da Luis Arce hükümetine yönelik darbe girişimine kalkışan eski komutan Jose Zuniga, başsavcılığın talebi üzerine gözaltına alındı pic.twitter.com/VEKoMIfF4d — Star Gazetesi ���� (@stargazete) June 27, 2024

Devlet Başkanı Arce, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bolivya demokrasisinin uluslararası düzeydeki imajına zarar veren ve Bolivyalıların ülkeyi ileriye taşımak için çalışması gereken bir dönemde gereksiz bir belirsizlik yaratan darbe girişimini reddettiklerini ifade etmek üzere sokaklara dökülen ve farklı medya kanalları aracılığıyla kendilerini ifade eden toplumsal örgütlerimizi ve tüm Bolivya halkını selamlıyor ve en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Demokrasi her zaman kazanacaktır. Bolivya halkına çok teşekkür ederiz" dedi.