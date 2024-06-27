İSTANBUL 30°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Haziran 2024 Perşembe / 21 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,8899
  • EURO
    35,2706
  • ALTIN
    2436.39
  • BIST100
    10565
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Bolivya'da darbeci General Zuniga gözaltına alındı
Dünya

Bolivya'da darbeci General Zuniga gözaltına alındı

Bolivya'da ordudaki bir grup asker tarafından yapılan darbe girişimi başarısız oldu. Bolivya Devlet Başkanı Luis Alberto Arce Catacora, sokağa çıkan halka demokrasiyi savundukları için teşekkür etti. Darbe girişimini koordine ettiği ifade edilen General Juan Jose Zuniga gözaltına alındı.

DHA27 Haziran 2024 Perşembe 10:39 - Güncelleme:
Bolivya'da darbeci General Zuniga gözaltına alındı
ABONE OL

Bolivya'da ordudan bir grup asker, zırhlı araçlarla La Paz kentinde, devlet binalarının da yer aldığı Plaza Murillo meydanında toplandı. Darbe girişimi sonrası Bolivya Devlet Başkanı Luis Alberto Arce Catacora, halka çağrıda bulunarak sokağa çağırdı. Darbecilerin kontrolündeki tank ve zırhlı araçlar, daha sonra başkanlık sarayının etrafını sardı. Arce'nin çağrısı sonrası sokağa çıkan halk, darbe girişimini önledi.

DARBECİ GENERAL GÖZALTINA ALINDI

Bolivya medyası, darbe girişimini koordine eden General Zuniga'nın polis ekiplerince gözaltına alındığını duyurdu.

Devlet Başkanı Arce, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bolivya demokrasisinin uluslararası düzeydeki imajına zarar veren ve Bolivyalıların ülkeyi ileriye taşımak için çalışması gereken bir dönemde gereksiz bir belirsizlik yaratan darbe girişimini reddettiklerini ifade etmek üzere sokaklara dökülen ve farklı medya kanalları aracılığıyla kendilerini ifade eden toplumsal örgütlerimizi ve tüm Bolivya halkını selamlıyor ve en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Demokrasi her zaman kazanacaktır. Bolivya halkına çok teşekkür ederiz" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.