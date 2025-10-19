Bolivya'da devlet başkanı seçimi... Halk ikinci kez sandık başına gitti

Nüfusu 12 milyonu aşan Bolivya'da 7,5 milyonu aşkın seçmen, ülkenin 9 eyaletinde kurulan 35 bin 253 sandık merkezinde yerel saatte 08.00 itibarıyla oy kullanmaya başladı.

Sandıkların 16.00'da kapanacağı ülkede, ayrıca yurt dışındaki 22 ülkede yaşayan 369 binin üzerindeki Bolivyalı da oy kullanacak.

Halk, 17 Ağustos'taki ilk turda en çok oyu alan merkez sağın adayı Senatör Rodrigo Paz ile eski Devlet Başkanı, sağcı Jorge Quiroga arasında bir tercihte bulunacak.

Seçimi hangi aday kazanırsa kazansın Bolivya ve Latin Amerika siyasetinde sol bir hareket olarak bilinen Sosyalizme Doğru Hareket Partisi (MAS) 20 yıllık iktidarını kaybetmiş olacak.

Yüksek Seçim Mahkemesi (TSE) Başkanı Oscar Hassenteufel, basına yaptığı açıklamada, tarihi bir seçime gittiklerini vurgulayarak, "Bugün ülke tarihine geçecek. Çünkü Bolivya'da mevcut Anayasa çerçevesinde ilk kez ikinci tur seçimi yapılıyor." ifadesini kullandı.

Demokrasinin önemine vurgu yapan Hassenteufel, "Bolivya halkı güçlüdür ve demokrasiyi çarpıtma girişimlerine en etkili oyla yanıt vermesini bilir. Halkımıza adil, temiz, şeffaf ve güvenilir bir seçim sunmaya hazırız." dedi.

Seçimlerin güvenliği için binlerce polis ve askerin görev yapacağı bilgisi paylaşıldı.

17 Ağustos'taki seçimin ilk turunda Senatör Paz, oyların 31'ini alırken, eski Devlet Başkanı Quiroga ise oyların yüzde 27'sini almıştı.

Ülkede son 20 yıldır iktidarda olan MAS Partisinin adayı eski İçişleri Bakanı Eduardo del Castillo, yüzde 3,2 oy alması nedeniyle ikinci tura kalamamıştı.