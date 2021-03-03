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Dünya

Bolivya'da katliam gibi kaza: 21 ölü

Bolivya'da bir yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı. Yaşanan kaza sonucu 21 kişi hayatını kaybetti.

AA03 Mart 2021 Çarşamba 09:01 - Güncelleme: 03 Mart 2021 Çarşamba 09:01
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Bolivya basınında çıkan habere göre, ülkenin orta kesimindeki Cochabamba kentinden Santa Cruz'a giden yolcu otobüsü, Calomi kasabasında şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle 150 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Yetkililer, kazada en az 21 kişinin yaşamını yitirdiğini, 20 kişinin de yaralandığını belirtti.

- Uçak kazasının ardından otobüs kazasından da kurtuldu

Öte yandan, kazada yaralanan yolculardan birinin, 29 Kasım 2016'da Brezilyalı futbolcuları taşırken Kolombiya'da düşen uçaktan kurtulan Erwin Tumiri olduğu öğrenildi.

Kazayı sırtında ve dizlerinde ufak sıyrıklarla atlatan Tumiri, "Bir kez daha hayatta kaldığım için Tanrı'ya şükrediyorum. Doktorlar bana sen 'Tanrı'nın koruyucu meleğisin' dedi." ifadelerini kullandı.

Brezilyalı futbolcuları taşıyan uçak Kolombiya'da düşmüş, içinde 81 kişinin bulunduğu kazadan, 5 kişi kurtulmuştu.

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