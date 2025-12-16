İSTANBUL 12°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Aralık 2025 Salı / 26 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,7211
  • EURO
    50,2456
  • ALTIN
    5890.55
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Bolivya'da sel faciası: 20 kişi öldü

Bolivya'da hafta sonundan bu yana etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 20 kişi hayatını kaybetti.

AA16 Aralık 2025 Salı 07:13 - Güncelleme:
Bolivya'da sel faciası: 20 kişi öldü
ABONE OL

Bolivya Sivil Savunma Bakan Yardımcısı Alfredo Troche, yerel basına yaptığı açıklamada, Santa Cruz kentinde sel felaketinin yaşandığını ve Pirai Nehri'nin taştığını söyledi.

Sellerde şu ana kadar 20 kişinin yaşamını yitirdiğini bildiren Troche, çok sayıda kişinin de kayıp olduğunu belirtti.

Troche, arama ve kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiğini, kayıplar nedeniyle "büyük" üzüntü duyduklarını ifade etti.

Öte yandan Bolivya Devlet Başkanı Rodrigo Paz, bölgedeki gelişmeleri yakından takip etmek amacıyla Hükümet Sarayı'nda Kriz ve Durum Odası kurulduğunu açıkladı.

Paz, selden etkilenen bölgelerde ulusal acil durum ilan edilmesi için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

El Nino ve La Nina iklim olaylarının etkilerinin sürdüğünü aktaran Paz, gelecek 3 ila 5 ay boyunca yoğun yağışlar ve ardından kuraklık yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Yerel basına göre, can kaybının artmasından endişe edilirken, sel felaketinin yol açtığı maddi zararın milyonlarca dolar seviyesinde olduğu tahmin ediliyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Sultangazi'de bu kadarına da ''pes'' dedirten görüntü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.