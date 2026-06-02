Bolivya'da siyasi gerilim tırmanıyor! Devlet Başkanı Paz: Başarılı olamayacaklar

Bolivya Devlet Başkanı Rodrigo Paz, Cochabamba kentinde katıldığı etkinlikte yaptığı açıklamada, hükümetine yönelik bir ayı aşkın süredir devam eden protestolara değindi.

Yol kapatma eylemlerinden kentlerin büyük zarar gördüğünü vurgulayan Paz, "Şiddet yanlıları kazanamaz. Şehirlerimizin çilesi yakında sona erecek, buna inancım tamdır. Şu an demokrasinin olgunluk vaktidir ve bu da şiddet yanlılarının bizi alt edemeyeceği anlamına gelir. Bu, ülke için bir dönüşüm anıdır." ifadelerini kullandı.

Paz, görevde 6 ayı tamamladıklarını hatırlatarak, "Bazı kesimlerin haklı talepleri var. Doğru düzgün şekilde taleplerini dile getirenler ile demokrasiye zarar vermek isteyenler arasında net çizgi çekilmesi gerekiyor." dedi.

Bolivya lideri Paz, toplumda uzlaşı arayışının her zaman herkes tarafından anlaşılamayabileceğini belirterek, "Ancak bu süreç, geniş uzlaşılar, toplumsal barış ve tüm Bolivyalıların birlikte nasıl çalışacağı üzerine inşa edilmelidir." diye konuştu.

Bu arada, eski Devlet Başkanı Jorge Quiroga ise ülkede yaklaşık bir aydır "otorite boşluğu yaşandığını ve ülkenin kilitlendiğini" öne sürerek, hükümete ülkeyi yönetmesi, toplumsal huzuru yeniden sağlaması ve mevcut krize yönelik kararlar alması çağrısında bulundu.

- BOLİVYA'DAKİ PROTESTOLAR

Bolivya'da son 40 yılın en ağır ekonomik krizine karşı bir ayı aşkın süredir devam eden protestolarda Devlet Başkanı Paz'ın istifasını talep eden göstericiler, başta yönetimsel başkent La Paz olmak üzere birçok kentte güvenlik güçleriyle çatışmıştı.

Hükümetin istifasını talep eden protestocular ile güvenlik güçleri arasında çıkan olaylarda 26 Mayıs'ta 1 kişi hayatını kaybetmişti.

Paz hükümeti, olaylardan, hakkında yakalama kararı bulunan eski Devlet Başkanı Evo Morales yanlılarını sorumlu tutuyor.

Devlet Başkanı Paz, 25 Mayıs'taki açıklamasında, anlaşmazlıkları diyalog yoluyla çözmek istediğini ancak bunun bir sınırı olduğunu ifade etmiş, gerekirse anayasanın kendisine tanıdığı olağanüstü hal gibi tedbirleri devreye sokabileceği uyarısında bulunmuştu.