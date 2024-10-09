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Dünya

Bolivya'dan Güney Afrika'nın Gazze'deki soykırım davasına 'müdahillik' bildirimi

Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Bolivya'nın, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı soykırım davasına müdahil olma talebinde bulunduğunu duyurdu. Bolivya, Soykırım Sözleşmesi'ne taraf bir devlet olarak davayla ilgili hükümlerin yorumuna ilişkin görüş bildirmek istediğini belirtti.

AA9 Ekim 2024 Çarşamba 13:50 - Güncelleme:
Bolivya'dan Güney Afrika'nın Gazze'deki soykırım davasına 'müdahillik' bildirimi
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UAD'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi çerçevesinde İsrail'e açtığı davaya, Bolivya da katılma bildiriminde bulundu.

Bolivya, müdahillik bildiriminin gerekçesinin "Soykırım Sözleşmesi'ne taraf bir devlet olarak, bu davayla ilgili hükümlerin yorumuna ilişkin görüşlerini sunmak istemesi" olduğunu kaydetti.

Gazze'de soykırım gerçekleştiğini vurgulayan Bolivya'nın bildiriminde, "İsrail'in sürekli eylemlerinin ve sinsi suçlarının, ölü ve yaralı sayısında artışa, evlerin büyük ölçüde yıkılmasına, toplu mezarlara, nüfusun büyük çoğunluğunun zorla yerinden edilmesine ve sivil altyapıya büyük zarar verilmesine yol açtığı, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin maruz kaldığı uzun süreli ve yaygın gıda ve diğer temel ihtiyaçlardan mahrumiyetle birleşen insani kabusu artırdığı açıktır." ifadesine yer verildi.

Divan, Güney Afrika ve İsrail'i, Bolivya'nın müdahillik beyanına ilişkin yazılı görüşlerini sunmaya davet etti.

Bolivya, Nikaragua, Kolombiya, Libya, Meksika, Filistin, İspanya, Türkiye, Şili ve Maldivler'in ardından Gazze'deki soykırım davasına müdahillik bildiriminde bulunan 10. ülke oldu.

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