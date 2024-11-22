Bolsonaro hakkında darbe girişimi iddiasıyla suç duyurusu

Ulusal basında çıkan habere göre, Federal Polis, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro başta olmak üzere 37 kişi hakkında Yüksek Mahkeme'ye yaptığı suç duyurusunda, "Demokratik hukuk devletinin şiddet yoluyla ortadan kaldırılması, darbe ve yasa dışı örgütlenme" suçlamalarını yöneltti.

Yaklaşık 700 sayfadan oluşan ve temeli 2022'ye uzanan dosyada, Bolsonaro ile bazı generaller, eski bakanlar ve hükümetin eski danışmanları da dahil çok sayıda üst düzey yetkili yer alıyor.

Bolsonaro, suçlamalara sosyal medya hesabından tepki göstererek, "Yargıç Alexandre de Moraes tüm soruşturmayı tek başına yürütüyor; ifadeleri ayarlıyor, şikayet olmaksızın tutuklama kararı veriyor, muhtemel kanıtlar bulmak için geniş çaplı bir arama yapıyor ve oldukça yaratıcı bir tarafı var." dedi.

Kendini savunmaya devam edeceğini belirten Bolsonaro, "Bu suçlamada ne yazıldığını görmem gerekiyor. Avukatımla inceleyeceğim. (Federal Polisi kastederek) Beni ihbar etmek için yaratıcılıklarını kullanan bir ekipten ne beklenebilir ki?" ifadesini kullandı.

Brezilya'da polis, 19 Kasım'da Devlet Başkanı Lula da Silva'yı öldürüp hükümeti devirmeyi planladıkları iddiasıyla 4 asker ve bir polisi tutuklamıştı.

- BREZİLYA'DAKİ OLAYLAR

Brezilya'da 30 Ekim 2022'de düzenlenen ikinci tur devlet başkanlığı seçiminde sol görüşlü Devlet Başkanı Lula da Silva, aşırı sağcı eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'yu koltuğundan etmişti. Seçimleri kazanan Lula da Silva, 1 Ocak 2023'te parlamentoda yemin ederek göreve başlamıştı.



Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Bolsonaro destekçileri önce ülkede günlerce süren otoyol kapatma eylemleri yapmış, 8 Ocak 2023'te de ordunun müdahalede bulunması talebiyle slogan atarak polis bariyerini aşıp Ulusal Kongre binasını basmıştı.

Polis, ayrıca göstericilerin Devlet Başkanlığı Sarayı ve Yüksek Mahkeme binasına da zorla girmesine engel olamamıştı.