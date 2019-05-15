Bolsonaro silaha erişimi kolaylaştırdı
Brezilya’da seçimlerden önce bireysel silahlanmanın önünü açacağını söyleyen Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, sözünü tuttu.
Silaha erişimi kolaylaştıran yasayı onaylayan Cumhurbaşkanı Bolsonaro, “Biri evime girerse kafasına sıkmak zorundayım” sözleriyle yasayı savundu. 8 Mayıs’ta yürürlüğe giren halkın silah sahibi olmasını kolaylaştıran yasa nedeniyle eleştirilen Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro, katıldığı bir radyo programında, “Örneğin ben bir erkek olarak evime bir erkek girerse eşimi savunmak zorundayım. Orada kafasına sıkmak zorundayım” ifadelerini kullandı. Brezilya’da yürürlüğe giren silah yasası, dünyadaki en yüksek cinayet oranlarına sahip olan ülkede şiddeti artıracağı gerekçesiyle eleştiriliyor.
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