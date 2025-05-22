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Dünya

Bolsonaro'ya darbe girişimi suçlaması

Brezilya'da eski Hava Kuvvetleri Komutanı Carlos Baptista Junior, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun halefi Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva hükümetine karşı darbe girişiminde bulunduğunu öne sürdü.

AA22 Mayıs 2025 Perşembe 07:28 - Güncelleme:
Bolsonaro'ya darbe girişimi suçlaması
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Ulusal basında yer alan habere göre, Lula da Silva hükümetine yönelik süren darbe girişimi soruşturması kapsamında Yüksek Federal Mahkeme'de tanık olarak ifade veren Junior, Bolsonaro'nun Aralık 2022'de, henüz görevdeyken, üst düzey askeri komutanları toplantıya çağırdığını ve onlara demokratik rejimi tehdit eden teklifler sunduğunu iddia etti.

Junior, Bolsonaro'nun bu teklifinin kendisi ve dönemin Ordu Komutanı General Marco Antonio Freire Gomes tarafından açık şekilde reddedildiğini, ordunun söz konusu girişime destek vermediğini vurguladı.

Dönemin Ordu Komutanı Gomes de 19 Mayıs'ta Yüksek Mahkeme'ye verdiği ifadede, Bolsonaro'nun Lula da Silva'nın göreve gelmesini engellemek amacıyla çeşitli toplantılar düzenlediğini açıklamıştı.

Brezilya Federal Polisi, 21 Kasım 2024'te Lula da Silva hükümetine darbe girişiminde bulunduğu iddiasıyla eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun da aralarında yer aldığı 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

- BREZİLYA'DAKİ OLAYLAR

Brezilya'da 30 Ekim 2022'de düzenlenen ikinci tur devlet başkanlığı seçiminde sol görüşlü Devlet Başkanı Lula da Silva, aşırı sağcı eski Devlet Başkanı Bolsonaro'yu koltuğundan etmişti. Seçimleri kazanan Lula da Silva, 1 Ocak 2023'te parlamentoda yemin ederek göreve başlamıştı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Bolsonaro destekçileri önce ülkede günlerce süren otoyol kapatma eylemleri yapmış, 8 Ocak 2023'te de ordunun müdahalede bulunması talebiyle slogan atarak polis bariyerini aşıp Ulusal Kongre binasını basmıştı.

Göstericiler, Devlet Başkanlığı Sarayı ve Yüksek Mahkeme binasına da zorla girmişti.

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