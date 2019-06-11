Bolton: ABD, Rusya ve diğerlerine bedel ödetmek için siber saldırı düzenliyor
Trump'ın şahinliğiyle meşhur Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'dan siber saldırıların asıl müsebbibinin ABD olduğunu ortaya seren bir açıklama geldi.
Sputnik'in haberine göre ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, devlet kurumlarının yurtdışında saldırgan siber operasyonlara giriştiğini teyit etti.
Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiği iddiasıyla ilgili uzun süreli soruşturma hiçbir kanıt bulunamadığı için kapatıldı. Buna rağmen Bolton, Rusya ve diğer ülkelere ABD'nin içişlerine karışmanın bedelinin ödetileceğini göstermek için Amerikan devletinin yurtdışında siber saldırı düzenlediğini söyledi.
Oysa bugüne dek Washington ile müttefikleri, sürekli olarak Rusya ve Çin'i başka devletlere karşı saldırgan siber operasyonlar yürütmekle suçluyordu. İthamları reddeden Moskova, sibergüvenlik alanında uluslararası işbirliği çabalarını yineliyordu.
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