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Bolton-Anlaşmasız Brexit durumunda Birleşik Krallık´ı destekleyeceğiz

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Birleşik Krallık´ın Avrupa Birliği´nden anlaşmasız ayrılma kararı alması durumunda Washington´ın bu kararı destekleyeceğini söyledi.

  • DHA
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CNBC´de yer alan habere göre Bolton, Pazartesi günü Londra´da Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson´la yaptığı görüşmede ABD Başkanı Donald Trump´ın 31 Ekim´de Birleşik Krallık´tan AB´den "başarılı" bir çıkış beklediğini söyledi ve Washington yönetiminin ABD ve Birleşik Krallık arasında bir serbest ticaret anlaşması yapmaya hazır olduğunu belirtti.
 
Brexit süreci kapsamında Johnson AB ile mevcut Brexit anlaşması üzerinde yeniden müzakere etmek isterken, AB yönetimi söz konusu anlaşmada Johnson´ın görüşmek istediği meselenin değiştirilemez olduğunu vurgulamıştı. Johnson, "anlaşmalı veya anlaşmasız" Birleşik Krallık´ın Ekim´de AB´den ayrılacağını öne sürerken, Bolton "Eğer Birleşik Krallık hükümetinin kararı bu yönde olursa, bunu istekle destekleyeceğiz. Benim burada vermeye çalıştığım mesaj bu, sizinleyiz" dedi.
 
Bolton, ABD ve Birleşik Krallık arasındaki serbest ticaret anlaşması kapsamında da iki ülkenin, sektör bazında ticari anlaşmalar yapabileceğini, daha tartışmalı maddelerin sonraki bir döneme ertelenebileceğini söyledi. Asıl hedefin kapsayıcı bir ticaret anlaşması oluşturmak olduğuna dikkat çeken Bolton, finansal hizmetlerin anlaşması zorlu sektörlerden biri olabileceği uyarısını yaptı.
 

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