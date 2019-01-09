Bolton’ın 'yediği azar' ABD basınında yankı uyandırdı: Erdoğan haddini bildirdi

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’la gerçekleştirdiği görüşme sonrası İsrail’de Binyamin Netanyahu’yla verdiği pozu Türkiye’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la da vermek istemesi hüsranla sonuçlandı.

İsrail’de yaptığı konuşmada ABD’nin Suriye’den çekilmesi için terör örgütü PKK/YPG’ye güvence verilmesini şart koşan Bolton, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Bolton’ın muhatabı İbrahim Kalın’dır.” sözü sonrası Türkiye’den apar topar ayrılmak zorunda kaldı.

Beraberindeki ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ve DEAŞ’la Mücadele Özel Temsilcisi James Jeffrey ile doğrudan ABD’ye dönen Bolton’ın “Türkiye’de yediği azar” ve “eli boş dönmüş olması” ABD basınında geniş yer buldu.

“Türkiye’den yediği azar, başarısızlığı açığa çıkardı”

Washington Post (WaPo) gazetesi yaşanan bu olayı, “Bolton’ın Türkiye’den yediği azar, ABD’nin Suriye’den çekilme planını satma konusundaki başarısızlığı gösterdi” başlığıyla okuyucularına sundu.

Bolton’ın ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’den çekilme planını masaya yatırmak üzere Türkiye’de bulunduğunu hatırlatan WaPo, bunun yerine Bolton’ın “yediği azarı” anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “İsrail’de yaptığı konuşmada ABD’nin çıkış planını terör örgütü PKK/YPG’nin korunması üzerine inşa eden Bolton’ın çok büyük bir hata yaptığı” sözünü okuyucularına aktaran WaPo, bunun üzerine Erdoğan’ın Bolton’la görüşmek istemediğini yazdı.

“Erdoğan, Bolton’a haddini bildirdi”

New York Times (NYT) gazetesi ise, Bolton’ın kısa süren Türkiye ziyaretini, “Erdoğan, Türkiye’nin terör örgütünü koruması gerektiğini söyleyen Bolton’a haddini bildirdi” başlığıyla duyurdu.

ABD Başkanı Trump’ın Suriye’den çekilme planını “arapsaçı” olarak nitelendiren NYT, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bolton’ı geri çevirmesiyle birlikte bu planın daha da karmaşık bir hal aldığını anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın TBMM’de yaptığı konuşmasında söylediği “Bolton’ın İsrail’de verdiği mesajını yutmanın mümkün olmadığını ve bunun büyük bir hata olduğu” bağlamındaki mesajını okuyucularına hatırlatan NYT, bunun üzerine Erdoğan’ın Bolton’la görüşmekten vazgeçtiğini yazdı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton’ın ofisiyle irtibata geçen NYT, Bolton’ın danışmanlarının “bu yaşananların bir had bildirmek olmadığı” konusunda ısrarcı olduklarını aktardı.

“Bolton’ın istediği garantiyi vermeyen Türkiye, aksine had bildirdi”

ABC News kanalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton’ın İsrail’de yaptığı açıklamaların çok ciddi bir hata olduğunu söylediğini aktararak, Bolton’ın terör örgütü PKK/YPG için arzuladığı garantiyi alamadan ABD’ye döndüğünü aktardı.

ABD’nin Suriye’den çekilmesi için terör örgütü PKK/YPG’ye güvence verilmesi talebinin reddedilmesinden öte, Bolton’ın talebinin terör örgütü PKK/YPG’ye karşı yeni tehditlere yol açtığını aktaran ABC News, ABD’nin “sahadaki müttefiklerini” artık nasıl koruyacağının büyük bir soru işareti olduğunu vurguladı.