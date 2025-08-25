İSTANBUL 28°C / 19°C
Bölücülükte ısrar... YPG/SDG ateşle oynuyor

Şam ile 10 Mart'ta imzaladığı 8 maddelik mutabakata uymayan Terör örgütü YPG/SDG, bölücülük mesajlarını sürdürüyor. SDG sözde müzakere heyeti başkanı Yusuf, Haseke'de yapılan bir konferansta ademimerkeziyetçi yönetim talebinde ısrar etti. Terör örgütü SDG'nin tüm kurumlarının feshedilmesini ve tamamen Suriye devletine devredilmesini kabul etmediklerini açıkladı.

25 Ağustos 2025 Pazartesi 08:02
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı SDG elebaşı Mazlum Abdi'nin 10 Mart'ta imzaladığı ülkenin toprak bütünlüğüne yönelik anlaşma terör örgütü tarafından suiistimal ediliyor.

SDG'nin işgali altında olan bölgelerde "tüm sivil ve askeri kurumların Suriye devletine entegre edilmesini" öngören, 8 maddelik mutabakata uymayan SDG elebaşları düzenledikleri toplantılarda bölücülük mesajları vermeye devam ediyor.

Haseke'de 8 Ağustos'ta yapılan konferansta ademimerkeziyetçi yönetim talepleri gündeme getiren terör örgütü bölücülük propagandası yapmıştı.

BÖLÜCÜLÜKTE ISRAR

Konferansın ardından Şam yönetimi Paris'teki toplantıların ikinci ayağına gitmekten vazgeçtiğini açıklamıştı.

SDG sözde müzakere heyeti başkanı Foza Yusuf, önceki gün Haseke'de yapılan bir konferansta ademimerkeziyetçi yönetim talebinde ısrar etti. Terör örgütü SDG'nin tüm kurumlarının feshedilmesini ve tamamen Suriye devletine devredilmesini kabul etmediklerini açıkladı.

30 GÜNLÜK SÜRE DOLUYOR

İngiliz Middle East Eye, Abdi'nin SDG'ye bağlı silahlı grupların Şam hükümetine bağlanmasını öngören anlaşmaya uyması yönünde 'ültimatom' aldığını yazmıştı. Haberde, SDG'nin 'federasyon' hevesi konusunda ABD ve Türk yetkililerin sabrının tükendiği ve SDG'ye 30 günlük süre verildiği belirtilmişti

