İSTANBUL 25°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Haziran 2025 Cumartesi / 11 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,2875
  • EURO
    44,7234
  • ALTIN
    4177.02
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • “Bomba” diyerek duyurmuştu: Elon Musk'ın “Epstein” paylaşımına ilişkin yeni gelişme
Dünya

“Bomba” diyerek duyurmuştu: Elon Musk'ın “Epstein” paylaşımına ilişkin yeni gelişme

ABD Başkanı Donald Trump ile milyarder Elon Musk arasında yaşanan vergi tasarısı tartışması sertleşirken, Musk'ın sosyal medyada “Donald Trump, Epstein dosyalarında” iddiasını içeren paylaşımı dikkat çekti ancak kısa süre sonra kaldırıldı.

IHA7 Haziran 2025 Cumartesi 18:48 - Güncelleme:
“Bomba” diyerek duyurmuştu: Elon Musk'ın “Epstein” paylaşımına ilişkin yeni gelişme
ABONE OL

ABD Başkanı Donald Trump ile ABD'li milyarder Elon Musk arasında vergi indirimi tasarısı ile başlayan kriz, sert tartışmaya dönüştü. ABD'li milyarder Musk, tartışma sırasında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı "Asıl büyük bombayı patlatma zamanı. Donald Trump, Epstein dosyalarında. Halka açıklanmamalarının gerçek nedeni budur" paylaşımını sildi.

TRUMP-MUSK KAVGASI

Elon Musk, ABD Başkanı Trump'ın imzaladığı bütçe tasarısına yönelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tasarıyı "iğrenç bir rezalet" olarak nitelendirmişti. Musk, "Üzgünüm ama artık dayanamıyorum. Bu devasa, fahiş Kongre harcama tasarısı iğrenç bir rezalettir. Buna oy verenler utansın. Yanlış yaptığınızı biliyorsunuz" açıklamasını yapmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ise Beyaz Saray'da Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile yaptığı görüşme sırasında Elon Musk'ın vergi indirimi yasasına yönelik eleştirilerine cevap vermiş ve Musk'ı "her zaman sevdiğini" ancak son eleştirileri nedeniyle "hayal kırıklığına uğradığını" belirtmişti. Elektrikli araç zorunluluğunun kaldırılmasının Musk'ı rahatsız ettiğini aktaran Trump, "Musk bu tasarıyı herkesten iyi biliyordu, ancak sonradan sorun çıkardı" diye konuşmuştu.

MUSK'IN EPSTEİN PAYLAŞIMI

Elon Musk daha sonra Trump'ın kendisi hakkındaki açıklamalarına cevap vererek, "Ben olmasaydım Trump seçimi kaybederdi. Demokratlar Temsilciler Meclisi'ni kontrol ederdi ve Cumhuriyetçiler Senato'da 51'e 49 olurdu. Ne kadar nankör" ifadelerini kullanmıştı.

Daha sonra kız çocuklarına yönelik bir cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein davasına ait dosyaların kamuoyuna açıklanmama nedenine değinen Musk, "Asıl büyük bombayı patlatma zamanı. Donald Trump, Epstein dosyalarında. Halka açıklanmamalarının gerçek nedeni budur" demişti.

ÖNERİLEN VİDEO

Metrobüs şoförü yolcuların hayatını hiçe saydı: Cep telefonuyla oynadı, yolcularla sohbet etti! İşte o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.