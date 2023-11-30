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Dünya

Bombardımanda eşi ve iki çocuğunu kaybeden İsrailli esirden Netanyahu'ya tepki

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'de başlattığı bombardımanda eşi ve iki çocuğunu kaybeden İsrailli esir Yarden Bibas, Netanyahu'ya seslenerek, “Netanyahu, karımı ve çocuklarımı öldürdün” dedi.

IHA30 Kasım 2023 Perşembe 23:57 - Güncelleme:
Bombardımanda eşi ve iki çocuğunu kaybeden İsrailli esirden Netanyahu'ya tepki
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Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, dün İsrail hava saldırısında öldüğünü açıkladığı 10 aylık Kfir Bibas ve 4 yaşındaki Ariel Bibas'ın babası Yarden Bibas'ın görüntülerini yayınladı. Bibas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya seslenerek, "Netanyahu, ailemi bombaladın. Karımı ve çocuklarımı öldürdün, onları anlaşmalar yoluyla evlerine döndürmek yerine onları öldürdün. Hamas cenazelerini alıp İsrail'e gömmeyi teklif etti ama siz reddettiniz. Sizden cenazeler alıp İsrail'e gömmenizi istiyorum" dedi.

Kassam Tugayları tarafından yapılan açıklamada, İsrail'e Kfir Bibas, Ariel Bibas ve anneleri Sherry Silverman Bibas'ın cenazelerini teslim etmeyi teklif edildiği belirtilerek, "İşgal hükümeti cenazeleri teslim almayı reddetti. Hala manevra ve pazarlık yapmaya devam ediyor" denildi.

Kassam Tugayları tarafından dün yapılan açıklamada, İsrail'in insani aradan önce Gazze Şeridi'ne düzenlediği bombardımanda 3 İsrailli esirin öldüğü, esirlerin Sherry Silverman Bibas, Kfir Bibas ve Ariel Bibas olduğu aktarılmıştı.

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