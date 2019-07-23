İngiltere'nin yeni başbakanı belli oldu

İngiltere'de Muhafazakar Parti liderliğine seçilen Boris Johnson ülkenin yeni başbakanı oldu.

Boris Johnson oylama sonucu 92 bin 153 oy alırken, rakibi ve mevcut İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt 46 bin 656 oy aldı.

ANAMUHALEFETTEN İLK TEPKİ: BAŞBAKANI HALK SEÇER

Seçim sonucunun açıklanmasının ardından sahneye çıkan Boris Johnson, üç hedefleri olduğunu belirterek, “Hedeflerimiz; Brexit’i gerçekleştirmek, ülkeyi birleştirmek ve (ana muhalefetteki İşçi Partisi’nin lideri) Jeremy Corbyn’i yenmektir.” diye konuştu.

İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn ise, Muhafazakar Parti’nin yeni liderinin ülkenin başbakanı olmasına ve bu kişinin (Boris Johson) kendisine yönelik açıklamalarına şu cümlelerle tepki gösterdi:

“İngiltere’nin başbakanının kim olacağına, genel seçim sonucunda halk karar vermelidir.”