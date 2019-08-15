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Boris Johnson milletvekillerini suçladı: Korkunç bir işbirliği içindeler

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Brexit karşıtı milletvekillerinin İngiltere’nin 31 Ekim’de bloktan ayrılmasını durdurmak için AB ile işbirliği yaptığını ileri sürdü.

  • star.com.tr
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Çarşamba günü Facebook Live uygulaması aracılığıyla bir açıklama yapan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avrupa Birliği'nden ayrılma süreci ile ilgili bazı milletvekillerini sert bir dille suçladı.
 
Johnson yaptığı açıklamada, ''Brexit’i parlamentoda engelleyebileceklerini düşünenlerle Avrupalı ​​dostlarımız arasında devam eden korkunç bir işbirliği var.'' iddiasında bulundu.
 

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