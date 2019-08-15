Çarşamba günü Facebook Live uygulaması aracılığıyla bir açıklama yapan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avrupa Birliği'nden ayrılma süreci ile ilgili bazı milletvekillerini sert bir dille suçladı.

Johnson yaptığı açıklamada, ''Brexit’i parlamentoda engelleyebileceklerini düşünenlerle Avrupalı ​​dostlarımız arasında devam eden korkunç bir işbirliği var.'' iddiasında bulundu.