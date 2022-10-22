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Dünya

Boris Johnson vazgeçmiyor: Sizi sadece ben kurtarabilirim

İngiltere'de Liz Truss'ın istifasıyla liderlik yarışı başladı. Rishi Sunak ve Ben Wallace öne çıkarken, eski başbakan Boris Johnson'ın “Sizi sadece ben kurtarırım” dediği iddia edildi.

22 Ekim 2022 Cumartesi 09:36 - Güncelleme:
Boris Johnson vazgeçmiyor: Sizi sadece ben kurtarabilirim
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İngiltere'de Boris Johnson'dan boşalan başbakanlık koltuğuna oturan Liz Truss'ın sadece 44 gün sonra istifa etmesi ülke siyasetinde gündemin üst sırasında. Gözler Truss'ın yerine geçecek isme çevrildi. Yarışa katılmak isteyen isimlerin 100 Muhafazakâr Parti milletvekili tarafından aday gösterilmesi gerekiyor. Parlamentoda partinin toplamda 357 milletvekili olduğu için adaylık yarışına ancak üç isim katılabilecek.

SUNAK VE WALLACE ÖNDE

Henüz hiçbir isim adaylık için resmen başvuruda bulunmadı ama son seçimlerde Liz Truss ile yarışan Rishi Sunak, İngiltere'nin ilk kadın savunma bakanı olarak adından bahsettiren Penny Mordaunt ve şimdiki savunma bakanı Ben Wallace öne çıkan isimler arasında.

Boris Johnson'ın geri döneceğine dair iddialar ayyuka çıktı. Geçtiğimiz günlerde İngiliz medyasında geniş yer bulan anketin sonuçlarına göre 530 Muhafazakar Parti üyesinin yüzde 32'sinin Boris Johnson'ın geri gelmesini istediği ortaya çıkmıştı.

İngiliz Telegraph gazetesinde yer alan bir habere göre eski başbakanın döneceği iddiaları sadece söylenti değil. The Telegraph gazetesine göre Johnson, Muhafazakar Parti milletvekillerinden partiyi sadece kendisinin kurtarabileceğini belirterek destek istedi.

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