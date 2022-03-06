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Dünya

Boris Johnson, Zelenskiy'le telefonda görüştü

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in telefon görüşmesinde, Johnson'ın, Ukrayna'ya daha fazla savunma ekipmanı sağlamak için ortaklarla birlikte çalışmayı taahhüt ettiği bildirildi.

AA6 Mart 2022 Pazar 20:59 - Güncelleme: 6 Mart 2022 Pazar 20:59
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Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, Johnson'ın Zelenskiy'le görüşmesinde, İngiliz halkının, Ukrayna halkının tamamen arkasında olduğunu vurguladığı belirtildi.

Açıklamada, Johnson'ın, Zelenskiy'e ve tüm Ukrayna'ya yönelik uluslararası destek ve hayranlığın her geçen gün arttığını dile getirdiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Liderler, Rusya'nın barbar saldırılarının Ukraynalı sivillere yönelik artan tehdidini ele aldı ve Başbakan Johnson, İngiltere'nin Putin'in başarısız olmasını sağlama kararlılığının altını çizdi. Johnson, İngiltere'nin Ukrayna'yı desteklemek için attığı adımları özetledi ve iki lider, Johnson'ın 6 maddelik uluslararası eylem planını ele aldı. Liderler, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin acil ihtiyaçlarını gündeme getirdi ve Johnson, daha fazla savunma ekipmanı sağlamak için ortaklarla birlikte çalışmayı taahhüt etti."

Açıklamada, ayrıca Johnson ile Zelenskiy'nin, Rusya'nın gelişigüzel saldırıları ve ateşkes ihlallerini hızlandırdığı Ukrayna'daki kötüleşen insani durumu da görüştüğü belirtildi.

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