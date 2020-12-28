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Dünya

Boris Johnson'ın 8 aylık oğlunun çizdiği resim olay oldu

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 8 aylık oğlu Wilfred Johnson'un çizdiği ren geyiği resmi, Noel sebebiyle North Yorkshire'da huzur evinde bulunan 89 yaşındaki Parkinson hastasına gönderildi.

DHA28 Aralık 2020 Pazartesi 10:08 - Güncelleme: 28 Aralık 2020 Pazartesi 10:16
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İngiltere'nin North Yorkshire kentinde bir huzur evinde yaşayan Parkinson hastası Betty Boyes'a Noel kutlaması, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 8 aylık oğlu Wilfred Johnson'dan geldi.

Başbakan Johnson’un oğlu tarafından çizilen ‘ren geyiği’ resmi Noel hediyesi olarak Parkinson hastası Betty Boyes'a gönderildi. 8 aylık Wilfred Johnson’un resim yeteneğine dikkat çekilirken, uzun yıllar fabrika işçisi olarak çalışan Betty Boyes aldığı hediye karşısında son derece mutlu olduğunu ifade ederek, “Boynuzların Wilfred’in elinden olduğunu söyleyebilirim. Ren geyiğinin suratını Boris mi yaptı sizce?” dedi.

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