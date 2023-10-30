Borno, Boko Haram'dan kurtarıldı

Zulum, Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu ile basına kapalı görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Boko Haram'la mücadelede önemli ilerleme kaydedildiğini ve eyaletteki güvenlik durumunda "ciddi iyileşme" olduğunu belirtti.

Borno eyaletindeki güvenlik durumunun yüzde 85 oranında iyileştiğine işaret eden Zulum, 27 bölgeden oluşan Borno eyaletinin tümünde hakimiyeti tamamen sağladıklarını kaydetti.

Zulum, "Borno artık hiçbir isyancının kontrolü altında değil. Eyalette ekonomik faaliyetler mükemmel şekilde devam ediyor." diye konuştu.

Eyalette son 18 ayda yaklaşık 140 bin Boko Haram üyesinin teslim olduğu bilgisini paylaşan Zulum, bölgede dikkati çeken bir iyileşme kaydedildiğini ve hükümetin yerinden edilmiş kişileri yeniden yerleştirme sürecinde olduğunu vurguladı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.