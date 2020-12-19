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Dünya

Borrell: Türkiye dikkate alınacak bir bölgesel güç haline geldi

'Oruç Reis' ve 'Barbaros Hayrettin Paşa' gemilerinin isimlerinin Brüksel'de her gün anılır hale geldiğini ifade eden AB Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 'Türkiye dikkate alınacak bir bölgesel güç haline geldi. İnkar edilemeyecek başarılar elde etti.' diye konuştu.

AA19 Aralık 2020 Cumartesi 13:09 - Güncelleme: 19 Aralık 2020 Cumartesi 13:09
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Zorlu 2020'den sonra AB-Türkiye ilişkilerinde önümüzdeki yol" başlıklı blog yazısı yayımladı.

"ORUÇ REİS VE BARBAROS HER GÜN ANILIR OLDU"

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'e gönderdiği "Oruç Reis" ve "Barbaros Hayrettin Paşa" gemilerinin isimlerinin Brüksel'de her gün anılır hale geldiğini belirten Borrell, Türkiye ile ilişkilerin karmaşık ve çok yönlü olduğunu, Yunanistan ile Türkiye arasındaki anlaşmazlıklar ve Kıbrıs sorununun çözümsüz kalmasının bunların merkezinde bulunduğunu ifade ederek, "bu meselelerin daha fazla ertelenemeyeceği" değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRKİYE İNKAR EDİLEMEYECEK BAŞARILAR ELDE ETTİ"

Borrell, "Türkiye dikkate alınacak bir bölgesel güç haline geldi ve inkar edilemeyecek başarılar elde etti. Maalesef bazı durumlarda Türkiye'nin uluslararası gündemi AB'nin çıkarlarıyla uyumlu değil ve yöntemleri de AB'ninki gibi değil" ifadesine yer verdi.

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