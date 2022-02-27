Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic, Sırp lider Dodik'e cevap verdi

AA 27 Şubat 2022 Pazar 16:05 - Güncelleme: 27 Şubat 2022 Pazar 16:06

Turkovic, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dışişleri Bakanı olarak Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını kınama kararım anayasaya, yasalara, uluslararası anlaşmalara ve stratejik belgelere uygun." ifadesini kullandı.

Yasaların, Bosna-Hersek'teki vatandaşların temsilcileri ve tüm kurucu halkları bağladığını kaydeden Turkovic, anayasaya saygı duymanın ve uygulamanın herkesin görevi olduğunu anımsattı.

Turkovic, Bosna Hersek'in dış politikasını Avrupa Birliği (AB) ile uyumlu hale getiren İstikrar ve Ortaklık Anlaşması'nı dönemin Bosna Hersek Devlet Başkanlık Konseyinin Sırp üyesi Nikola Spiric'in imzalandığını hatırlatarak şunları kaydetti:

"Bosna Hersek'in NATO'ya giden yolu açan imza da 15 yıl önce yine Bosna Hersek Devlet Başkanlık Konseyinin Sırp üyesi Nebojsa Radmanovic tarafından atılmıştı. Bosna Hersek köklü bir devlet. Günlük siyasi manipülasyonlar ve yanlış bilgilendirmeler uzun zamandır yapılıyor. Bosna halkının her ferdinin dünyanın neresinde olursa olsun savaş ve şiddet karşıtı olduğundan eminim. Şiddeti ve savaşı kınamak yerine, Bosna Hersek'in net tavrını göreceli hale getirmeye çalışıyorsunuz."

- Sırp lider Miloral Dodik'in açıklaması

Bosna Hersek Devlet Başkanlık Konseyi Sırp üyesi Milorad Dodik, Demokratik Eylem Partisinin (SDA), Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic vasıtasıyla Bosna Hersek'in dış politikasını yönetmek istediğini savunmuştu.

Dodik, Turkovic'in Sırp Cumhuriyeti entitesine ve Sırplara nefretle yaklaşan politikaları, manipülasyon aracı haline geldiği görüşünü paylaşmıştı.

Bosna Hersek'in dış politikasını oluşturmanın Devlet Başkanlığı Konseyinin yetkileri arasında olduğunu belirten Dodik, buna rağmen Turkovic'in Dışişleri Bakanlığını, partisinin tutumuna göre yönettiğini iddia etmişti.